Stappenplan: wifi verbeteren voor thuiswerken

Je hoeft niet altijd een nieuwe router, access-point of homeplug te kopen om sneller wifi te krijgen. Vaak kun je ook je wifi verbeteren door bepaalde instellingen te wijzigen. Volg de stappen en verbeter je wifi-ontvangst.
Stefan VrijdagExpert internetBijgewerkt op:5 maart 2021
Zo kun je je wifi verbeteren
Wifi van goede kwaliteit is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer je thuiswerkt of een film wilt streamen. Wifiproblemen kunnen dan erg vervelend zijn. In veel gevallen kun je je wifi verbeteren door slechts enkele instellingen te wijzigen.