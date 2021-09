Stappenplan: wifi verbeteren voor thuiswerken

Met 5 GHz-band heb je wellicht een goed bereik in je huiskamer, maar is je bereik slecht op de tweede verdieping of zolder. Daarom is het belangrijk om daarnaast ook gebruik te blijven maken van de 2,4 GHz-band. Want deze heeft een groter bereik. Op de 2,4 GHz-band zijn 13 kanalen beschikbaar om op uit te zenden. Selecteer een stabiel en rustig kanaal.

Log in op je router door het IP-adres uit stap 2 in te vullen in je webbrowser.

Ga naar kanaalinstellingen in het routermenu.

Zoek de regel met de naam ‘Kanaalselectie’ of ‘Channel Selection’.

Als de kanaalkeuze op 'automatisch' staat dan verander je hem naar 'handmatig'.

Kies vervolgens zelf een kanaal. De kanalen 1, 6 en 11 zijn het meest stabiel. Kies 1 van die kanalen. Je kunt de Wifi Analyzer-app gebruiken om te zien welk van die 3 kanalen het minst druk is.

Klik op toepassen en test je wifinetwerk.

