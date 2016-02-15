icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Stappenplan: wifi verbeteren voor thuiswerken

Je hoeft niet altijd een nieuwe router, access-point of homeplug te kopen om sneller wifi te krijgen. Vaak kun je ook je wifi verbeteren door bepaalde instellingen te wijzigen. Volg de stappen en verbeter je wifi-ontvangst.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert internetBijgewerkt op:5 maart 2021

Zo kun je je wifi verbeteren

Wifi van goede kwaliteit is belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer je thuiswerkt of een film wilt streamen. Wifiproblemen kunnen dan erg vervelend zijn. In veel gevallen kun je je wifi verbeteren door slechts enkele instellingen te wijzigen.

Lees verder

Nieuwste artikelen

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.