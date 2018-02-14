Gebruik beveiligings-app van Facebook niet

Facebook promoot Onavo Protect

De app creëert een zogeheten virtual private network (VPN) op de smartphone of tablet. Met een VPN is het internetverkeer versleuteld zodat hackers niet mee kunnen kijken. De meeste VPN-providers doen niets anders dan het verkeer omleiden, de data zelf laten ze ongemoeid. Onavo Protect werkt anders. De app analyseert continu ál het internetverkeer van het mobiele apparaat en deelt die kennis met Facebook en zijn advertentiepartners. De Onavo-app is al langer beschikbaar, maar Facebook promoot deze nu ook actief binnen de ‘gewone’ app.

Misleidend

De Consumentenbond vindt vooral de manier waarop Facebook de app aan de man brengt, niet deugen. Onder het misleidende mom van extra privacy en veiligheid verzamelt het bedrijf met de app alle denkbare gegevens van de gebruiker, zoals naam, telefoonnummer, apparaatgegevens, locatie, apps op het apparaat, bezochte websites. Facebook eigent zich het recht toe deze gegevens te analyseren én door te spelen aan andere partijen, maar dat is alleen te lezen in de volledige privacyverklaring die is weggestopt achter een link. In de verkorte versie van de verklaring die gebruikers bij de installatie zien, staat hier niets over.

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