Banken moeten slachtoffers betaalfraude ruimhartiger compenseren

1 op de 6 consumenten kreeg in 2018 of 2019 te maken met bankfraude of een poging daartoe. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder meer dan 11.000 panelleden. Bij 276 panelleden (ruim 2%) werd daadwerkelijk geld afhandig gemaakt. Dergelijke schade vergoeden de banken in de regel, tenzij de klant ‘grof nalatig’ is geweest door bijvoorbeeld zijn bankgegevens te delen met derden. Dat staat in de veiligheidsvoorschriften die alle banken in Nederland hanteren.

Fraude en oplichting via whatsapp

Die nalatigheid wordt door banken verschillend geïnterpreteerd. Zo vergoedt de Rabobank wél de schade van een panellid dat via een nep klantenservice geld kwijtraakte. Maar 2 klanten van ING kregen niets vergoed toen ze op dezelfde manier flinke bedragen verloren (€200 en €2500). Een ander lid ging verloor €1500 doordat ze geld overmaakte naar een rekening. Haar dochter had via Whatsapp hierom gevraagd, maar dit bericht bleek nep te zijn. ‘Eigen schuld’ concludeerde haar bank.

Twee anderen werden slachtoffers van QR-fraude waarbij ze waren overgehaald om een QR-code met hun mobiel te scannen om zogenaamd een transactie goed te keuren. Maar de crimineel zette daarmee de mobiel bankieren app op zijn eigen mobiel. De bank, ING, oordeelde dat zij ‘vrijwillig’ toestemming hadden gegeven tot hun bankomgeving en dus nalatig waren geweest. Pas na druk vanuit de media kreeg één van de gedupeerde zijn geld terug. De ander kon fluiten naar zijn geld.

Banken zijn verantwoordelijk voor veiligheid betaaldiensten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Criminelen ontfutselen op steeds weer nieuwe en slimmere manieren betaalgegevens van consumenten, zonder dat zij dat in de gaten hebben. Je kunt van consumenten niet verwachten dat ze al die trucs kennen. Ook niet door de voorlichtingscampagnes van de banken. Die zijn uiteraard belangrijk, maar sluiten oplichting niet uit. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van banken om ervoor te zorgen dat de verschillende online betaaldiensten veilig te gebruiken zijn. Wij roepen de banken dan ook op om een eenduidig en ruimhartig vergoedingenbeleid te voeren.

