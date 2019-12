Toelichting uniforme veiligheidsregels bankvoorwaarden

Op dit moment hebben banken verschillende versies van veiligheidsvoorwaarden. Ze zijn soms moeilijk te lezen en kennen onredelijke voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld dagelijks de aanwezigheid van de bankpas gecontroleerd worden. Sommige banken staan alleen verbinding via beveiligde wifi-netwerken toe. Daar heeft de Consumentenbond de banken op aangesproken. In eerste instantie viel dat niet mee, maar uiteindelijk hebben wij samen naar de veiligheidsvoorwaarden gekeken. Deze nieuwe regels hebben niet tot doel aansprakelijkheid naar de consument te verleggen. Zoals voorheen blijft de bewijslast bij de banken.

Voorwaarden: duidelijker, niet strenger

De voorwaarden zijn versimpeld en duidelijker geworden. Zeker niet strenger. De onderlinge verschillen tussen banken zijn geschrapt, zodat voor iedereen dezelfde regels gelden. Ook zijn verouderde regels geschrapt, zoals het verbod op internet- en/of mobielbankieren via onbeveiligde draadloze netwerken.

De nieuwe regels hebben niet tot doel aansprakelijkheid naar de consument te verleggen. Zoals voorheen blijft de bewijslast bij de banken.

Bewijslast bij de bank

Wanneer de 5 regels worden gevolgd, weet je zeker dat je in geval van fraude de schade vergoed krijgt. Het omgekeerde is niet het geval! Als blijkt dat je je gedeeltelijk niet aan de veiligheidsregels hebt gehouden, wil dat dus niet automatisch zeggen dat de bank de schade niet zal vergoeden. De bank zal in dit geval, op grond van de specifieke omstandigheden beoordelen. Deze beoordeling zal plaatsvinden naar redelijkheid en billijkheid. Dit alles staat los van het feit dat elke bank een eigen coulancebeleid hanteert, waarin zij per geval bepaalt, ook al blijkt een klant grof nalatig te hebben gehandeld, om de schade alsnog geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Beveiligingssoftware

Wat geïnstalleerde software betreft, een actuele (beveiligings)update betekent niet dat je de laatste versie van een programma moet hebben. Wel dat je het regelmatig van updates moet voorzien. Het is niet nodig complexe ingrepen te doen om binnen de regels te kunnen werken. Voor de toepassing van beveiligingscodes virusscanners en firewall geldt, net als voor de rest van de veiligheidsregels, het principe van redelijkheid en billijkheid. Zo is het nu niet gebruikelijk een pc met een toegangscode te beveiligen, of een smartphone/tablet van virusscanner en firewall te voorzien.