Wirwar veiligheidsvoorschriften banken ontrafeld

Hiermee komt een einde aan de wirwar van sterk wisselende voorwaarden en voorschriften van banken. De Consumentenbond heeft zich hard gemaakt voor uniforme veiligheidsvoorschriften omdat de voorschriften die er al waren erg onduidelijk waren en per bank verschillend waren:

De voorschriften verschilden per bank: zo mocht je bijvoorbeeld bij de ene bank wel wifi gebruiken om mobiel te bankieren en bij de andere bank niet, bij de ene bank moest je 1 keer per week je afschriften checken en bij de andere bank 1 keer per 2 weken.

De voorschriften stonden op allerlei plekken: in de voorwaarden, op de website verspreid en in de voorwaarden werd weer verwezen naar de website.

De voorschriften waren soms onredelijk: zo moest je bijvoorbeeld elke dag je bankpas checken, 'alle denkbare maatregelen' nemen, etc.

Al deze voorschriften worden nu vervangen door 5 veiligheidsregels. Bankklanten die zich aan de 5 opgestelde veiligheidsregels houden, lopen geen risico meer op te draaien voor schade bij fraude:

Houd je beveiligingscodes geheim. Zorg ervoor dat je bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je gebruikt voor je bankzaken. Controleer je bankrekening. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

De 5 veiligheidsregels hebben ieder nog een korte toelichting. Zo is het niet meer verplicht dagelijks de bankpassen te checken. En je moet je banksaldo minimaal eens in de 2 weken bekijken. Is dat onmogelijk - bijvoorbeeld vanwege vakantie - dan moet je dit kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij fraude.

Banken zullen individueel een moment kiezen om de nieuwe voorschriften aan hun klanten te melden, maar zullen vanaf 1 januari 2014 in ieder geval naar deze nieuwe veiligheidsregels handelen. De regeling wordt na een jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zal de Consumentenbond ook aandacht besteden aan hoe de banken omgaan met fraudegevallen.

