Wirwar veiligheidsvoorschriften banken ontrafeld

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenGepubliceerd op:23 november 2013
Hiermee komt een einde aan de wirwar van sterk wisselende voorwaarden en voorschriften van banken. De Consumentenbond heeft zich hard gemaakt voor uniforme veiligheidsvoorschriften omdat de voorschriften die er al waren erg onduidelijk waren en per bank verschillend waren:
Al deze voorschriften worden nu vervangen door 5 veiligheidsregels. Bankklanten die zich aan de 5 opgestelde veiligheidsregels houden, lopen geen risico meer op te draaien voor schade bij fraude:
De 5 veiligheidsregels hebben ieder nog een korte toelichting. Zo is het niet meer verplicht dagelijks de bankpassen te checken. En je moet je banksaldo minimaal eens in de 2 weken bekijken. Is dat onmogelijk - bijvoorbeeld vanwege vakantie - dan moet je dit kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij fraude.
Banken zullen individueel een moment kiezen om de nieuwe voorschriften aan hun klanten te melden, maar zullen vanaf 1 januari 2014 in ieder geval naar deze nieuwe veiligheidsregels handelen. De regeling wordt na een jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zal de Consumentenbond ook aandacht besteden aan hoe de banken omgaan met fraudegevallen.
Lees meer over bankvoorwaarden en grove nalatigheid.
Nieuws|16 juli 2026Rechter verplicht ING tot openheid over privacy bij betalen via Google Pay
Nieuws|15 januari 2026ING gedaagd om geheime afspraken met Google