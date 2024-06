Consumentenbond blij met afkoelperiode Bunq bank

Bunq voert nu een ‘uitgestelde betaling’ van 24 uur in wanneer de klant zijn standaard limiet verhoogt, inlogt op een nieuw apparaat of bij een betaling naar een nieuwe rekeningnummer. Bij de uitgestelde betaling lijkt het alsof de betaling is doorgevoerd. Maar de bank houdt in werkelijkheid het geld nog 24 uur vast. Bij onraad, kan de klant de betaling dan nog annuleren.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze maatregel gaat veel schade voorkomen. De meeste andere banken voerden enkele jaren geleden al een afkoelperiode van 4 uur in als klanten hun overboeklimiet verhogen. Dat leidde aantoonbaar tot minder bankhelpdeskfraude. De 24 uur van Bunq is wel erg lang, maar we gaan ervan uit dat je bij valide betalingen dan aan een bedrijf kunt laten zien dat het bedrag is overgemaakt en onderweg is.’

Naam-nummercontrole

Bunq zegt ook toe dat er een waarschuwing komt op het moment dat consumenten geld overmaken naar een rekening waarbij naam en nummer niet overeenkomen. Ook deze maatregel is al lange tijd gebruikelijk bij andere banken.

Na kritiek van de Consumentenbond voerde Bunq in 2021 wel al een naam-nummercontrole in voor overboekingen naar een Bunq-rekening. Maar deze specifieke controle gold niet bij overboekingen vanuit Bunq naar andere banken.

Frauduleuze software

Een doorbraak lijkt het voornemen van Bunq om frauduleuze software op te sporen waarmee kwaadwillenden op afstand toegang krijgen tot computers van klanten. Ook neemt Bunq maatregelen om malafide websites op te sporen. ‘Het valt of staat met de uitvoering, maar in principe wordt de kans dat bankklanten worden opgelicht hierdoor weer een stukje kleiner. En dat is positief’, aldus Molenaar.

Tienduizenden euro’s kwijt

Bunq meldt geen aanpassing in zijn telefonische bereikbaarheid. De afgelopen maand regende het klachten van klanten. Zij raakten grote sommen spaargeld kwijt door helpdeskfraude. Vervolgens kregen ze geen persoonlijk contact met de bank.

Bij helpdeskfraude worden consumenten misleid door criminelen die zich voordoen als medewerker van de bank. Criminelen zetten dan op geraffineerde wijze mensen onder druk om geld over te maken naar een zogenaamde beveiligde rekening. Bunq-klanten raakten zo tienduizenden euro’s per persoon kwijt en in een enkel geval zelfs €100.000.

Persoonlijk contact

Molenaar: ’We vinden het schrijnend dat mensen die zo in paniek zijn en zulke grote bedragen kwijt zijn, geen persoonlijk telefonisch contact kunnen krijgen. We begrijpen dat Bunq een digitale bank is en ook op een digitale wijze communiceert, maar in sommige gevallen moet je gewoon een mens kunnen spreken. Hier is Bunq echt de mist in gegaan.’

Ruimhartige vergoeding

Bunq is nu wel in gesprek met de gedupeerden. De Consumentenbond hoopt dat de bank alsnog met een ruimhartige vergoeding komt voor deze slachtoffers. Molenaar: ‘Deze mensen zijn immers niet alleen de dupe van eigen handelen, maar waren ook minder geld kwijtgeraakt als Bunq de beveiliging van meet af aan strenger had ingesteld.’