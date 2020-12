Tóch compensatie bij spoofing, maar nog losse eindjes

Rabobank, ING, ABN Amro en de Volksbank hebben met het ministerie van Financien afgesproken dat ze de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing vergoeden. Uit ‘coulance’ en onder voorwaarde dat er aantoonbaar sprake is geweest van identiteitsfraude en de gedupeerde aangifte heeft gedaan. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Het is heel goed nieuws, zo vlak voor kerst, voor heel veel mensen. Daar zijn we blij mee. We zetten wel onze vraagtekens bij de datum 1 januari 2020. We weten dat ook mensen voor die tijd zijn gedupeerd. Waarom zou je die niet vergoeden? Daar willen we meer duidelijkheid over. Net als over toekomstige gevallen.'

Aanpassing van de wet

Tot nu toe vergoedden de meeste banken schade door spoofing niet. Behalve de Rabobank, die dit uit ‘coulance’ wel deed. Volgens de banken hoefden zij niet te compenseren omdat de klant zélf het geld overmaakte en dan is de bank, volgens de wet, niet aansprakelijk. Molenaar: 'Dat argument wordt nu opzij gezet, en terecht wat ons betreft. Je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze in deze spoofing trappen. Dat gaat zo geraffineerd. Zorgelijk blijft echter dat er nu vergoed wordt uit coulance en dat het dus niets zegt over hoe nieuwe oplichtingtrucs behandeld moeten worden. We zijn daarom blij met de toezegging van de minister dat hij gaat onderzoeken of en hoe de wet moet worden aangepast, zodat die ook toekomstproof is. Het is voor consumenten belangrijk om een sterke rechtspositie te hebben.'

Overleg met de banken

De banken hebben van de minister de opdracht gekregen om onder meer met de Consumentenbond in gesprek te gaan over de vraag wanneer er bij spoofing sprake is van 'grove nalatigheid'. Wanneer een klant grof nalatig is geweest, hoeft de bank niet uit te keren. Molenaar: 'Maar wanneer ben je grof nalatig? Hierover moeten we nog verder praten met de banken. Wat ons betreft is het duidelijk: vergoeden tenzij, en niet omgekeerd want de gedupeerden valt niets te verwijten.'

Spoofing

Bij spoofing maakt een crimineel gebruik van de identiteit van een ander, zoals die van de bank. De oplichter belt met een ‘gespoofd’ telefoonnummer dat van de bank lijkt te zijn consumenten op. De beller doet zich voor als mederwerker van de bank en meldt dat er verdachte activiteiten zijn waargenomen rond de rekening van de klant. Die kan zijn (spaar)geld veiligstellen door het tijdelijk over te zetten naar een ’kluisrekening’. In werkelijkheid is dit een rekening van de oplichter. Vele honderden consumenten raakten op deze manier al tienduizenden euro's kwijt.