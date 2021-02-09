Bunq voert naam-nummercontrole in na kritiek Consumentenbond

Met de IBAN naam-check krijgen consumenten een waarschuwing wanneer ze geld overmaken naar een Bunq-rekening, waarbij naam en bankrekeningnummer niet bij elkaar horen. Bunq was één van de weinige banken die dit veiligheidssysteem nog niet gebruikte. Bunq-klanten die geld overmaken naar een andere bank, kunnen de waarschuwing vanaf begin maart zien.

Veiliger

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Praktisch alle banken gebruiken dit systeem, en consumenten verwachten ook dat hun bank overschrijvingen op die manier controleert. Het is daarom goed dat Bunq dat nu ook doet. Daarmee wordt geld overmaken een stuk veiliger.’

Waarschuwingssysteem

Bunq meldt meer goed nieuws. De bank sluit vanaf maart 2021 aan bij het Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Dit systeem bevat een zwarte lijst waarmee banken kunnen controleren of potentiële klanten eerder betrokken waren bij fraude.

Onder de radar

Toch is Molenaar nog niet helemaal tevreden: ‘Klanten krijgen bij Bunq standaard 25 IBAN-nummers. Dat vinden wij zorgelijk, omdat ze daardoor bij andere platforms langer onder de radar kunnen blijven in geval van oplichting.’ Bunq bestrijdt dat en zegt met slimme fraudedetectie verdachte rekeninghouders te detecteren en dan meteen al hun IBAN-nummers te blokkeren.

Klachten

De Consumentenbond ontving het afgelopen jaar veel meldingen van consumenten die opgelicht waren (vaak via Marktplaats) door personen met een rekening van Bunq.