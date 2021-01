Consumentenbond roept Bunq op meer te doen tegen oplichting

Op Klachtenkompas, het online klachtenplatform van de Consumentenbond, kwamen het afgelopen jaar 123 klachten binnen over Bunq. Dat is veel voor een kleine bank, met relatief weinig klanten in Nederland. Ter vergelijking: over de veel grotere Rabobank kwamen in dezelfde periode 147 klachten binnen. Ook de eenzijdigheid van de klachten valt op. Ze gaan allemaal over oplichting (vaak via Marktplaats), geblokkeerde accounts en de slechte bereikbaarheid van de klantenservice.

Naam-nummer controle

De meeste banken in Nederland maken gebruik van de IBAN naam-check. Dat houdt in dat als een consument geld overmaakt naar een bepaald persoon of bedrijf, maar het rekeningnummer niet bij die naam hoort, hij een waarschuwing krijgt. Maar Bunq gebruikt dit systeem niet. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten verwachten wel dat ze in dit soort gevallen worden gewaarschuwd. Wij snappen niet dat de bank zo’n voor de hand liggende veiligheidsmaatregel niet gebruikt.’

Bunq zegt fraudebestrijding wel degelijk serieus te nemen en accounts te blokkeren wanneer het oplichting vermoedt. Molenaar: ‘Dat is mooi, maar het is wel de put dempen als het kalf al verdronken is. Wij vinden dat Bunq meer moet doen om oplichting te voorkómen. Zoals een naam-nummer controle invoeren.’

25 IBAN-nummers

Ook de veelheid aan IBAN-nummers die klanten krijgen, maakt de bank vermoedelijk aantrekkelijk voor oplichters. Iedere klant krijgt er standaard 25. Dat maakt dat kwaadwillenden mogelijk langer door kunnen gaan met criminele activiteiten voor de bank het in de gaten heeft.

Waarschuwingssysteem

Banken toetsen via het Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) of potentiële klanten eerder betrokken waren bij fraude (zwarte lijst). Omdat Bunq geen lid is van de Nederlandse Vereniging van Banken, is het niet aangesloten bij dit systeem. De bank laat weten zich hiervoor wel te hebben aangemeld.

De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gedeeld met De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.