De oplaadbare batterijen met de hoogste opgegeven capaciteit is lang niet altijd de beste keuze. Een grote capaciteit gaat vaak ten koste van het langetermijngebruik. De beste oplaadbare batterijen zijn na 200 keer op- en ontladen nog zo goed als nieuw.

De prijs van oplaadbare batterijen verschilt daarbij enorm. Voor de duurste betaal je voor een setje van 4 stuks wel €20 meer dan voor de goedkoopste. De prestaties van de batterijen lopen niet in de pas met de prijs. Veel goedkope oplaadbare batterijen presteren goed of zelfs uitstekend, terwijl sommige dure juist matig presteren.