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De beste oplaadbare AA- en AAA-batterijen

Test
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Welke oplaadbare AA- en AAA-batterijen zijn het beste? We hebben enkele tientallen batterijen getest op energie-inhoud, zelfontlading en langetermijngebruik. Zo vind je de beste batterijen, die lang meegaan.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert oplaadbare batterijenGepubliceerd op:22 september 2026

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Alle oplaadbare batterijen in de test

Laatste update: 22 september 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in onze test oplaadbare AA- en AAA-batterijen

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    Prijs zegt niet zo veel

    Veel goedkope batterijen presteren goed of zelfs uitstekend en enkele dure batterijen doen het juist matig. Kies je voor de Beste Koop dan kun je op termijn vele tientallen euro's besparen.

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    De levensduur verschilt enorm

    Uit onze test blijkt dat de beste oplaadbare batterijen na honderden keren opladen nog bijna als nieuw zijn. Maar er zijn ook batterijen die na honderd keer laden bijna afgeschreven zijn.

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    Nieuwe li-ionbatterij heeft voor- en nadelen

    Sinds een tijdje zijn er ook lithium-ionbatterijen in AA- en AAA-formaat. Ze hebben soms een handige USB-C-aansluiting. Zijn ze altijd de hoge aanschafprijs waard?

Hoe wij testen

We beoordelen de energie-inhoud van de batterij op verschillende momenten. Hoeveel energie de batterij na opladen kan afgeven, hoeveel van deze energie verdwijnt na een tijd niet gebruiken en hoeveel de energie-inhoud afneemt na honderden keren gebruik. 

  • Langetermijngebruik (35%)
    We meten hoeveel procent van de oorspronkelijke energie-inhoud nog over is na 100 en 200 keer op- en ontladen.
  • Zelfontlading (30%)
    We meten hoeveel energie weglekt nadat de batterij 25 en 50 dagen ongebruik in de kast ligt of in een apparaat zit.
  • Energie-inhoud (30%)
    We meten de energie-inhoud in milliwatt-uur (mWh) als de batterij relatief nieuw is, na 5 keer gebruik. Een hogere energie-inhoud betekent dat de batterij het langer volhoudt in een apparaat.
  • Geclaimde capaciteit gehaald (5%)
    We meten of de capaciteit in mAh die de fabrikant aangeeft op de batterij en/of verpakking wordt gehaald.

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Conclusie

De oplaadbare batterijen met de hoogste opgegeven capaciteit is lang niet altijd de beste keuze. Een grote capaciteit gaat vaak ten koste van het langetermijngebruik. De beste oplaadbare batterijen zijn na 200 keer op- en ontladen nog zo goed als nieuw.

De prijs van oplaadbare batterijen verschilt daarbij enorm. Voor de duurste betaal je voor een setje van 4 stuks wel €20 meer dan voor de goedkoopste. De prestaties van de batterijen lopen niet in de pas met de prijs. Veel goedkope oplaadbare batterijen presteren goed of zelfs uitstekend, terwijl sommige dure juist matig presteren.  

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