Ronald Kamp Expert oplaadbare batterijenGepubliceerd op:22 september 2026
Veel goedkope batterijen presteren goed of zelfs uitstekend en enkele dure batterijen doen het juist matig. Kies je voor de Beste Koop dan kun je op termijn vele tientallen euro's besparen.
Uit onze test blijkt dat de beste oplaadbare batterijen na honderden keren opladen nog bijna als nieuw zijn. Maar er zijn ook batterijen die na honderd keer laden bijna afgeschreven zijn.
Sinds een tijdje zijn er ook lithium-ionbatterijen in AA- en AAA-formaat. Ze hebben soms een handige USB-C-aansluiting. Zijn ze altijd de hoge aanschafprijs waard?
We beoordelen de energie-inhoud van de batterij op verschillende momenten. Hoeveel energie de batterij na opladen kan afgeven, hoeveel van deze energie verdwijnt na een tijd niet gebruiken en hoeveel de energie-inhoud afneemt na honderden keren gebruik.
De oplaadbare batterijen met de hoogste opgegeven capaciteit is lang niet altijd de beste keuze. Een grote capaciteit gaat vaak ten koste van het langetermijngebruik. De beste oplaadbare batterijen zijn na 200 keer op- en ontladen nog zo goed als nieuw.
De prijs van oplaadbare batterijen verschilt daarbij enorm. Voor de duurste betaal je voor een setje van 4 stuks wel €20 meer dan voor de goedkoopste. De prestaties van de batterijen lopen niet in de pas met de prijs. Veel goedkope oplaadbare batterijen presteren goed of zelfs uitstekend, terwijl sommige dure juist matig presteren.