Opzeggenbij.nl en Xpendy informeren onvoldoende

Opzeggenbij.nl en Xpendy helpen consumenten met opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen van onder andere loterijen, goede doelen en sportscholen door uit naam van hun klanten een opzegbrief te versturen. Voor veel mensen was echter niet duidelijk dat de bedrijven deze dienst betaald aanbieden. Ook hielden de bedrijven zich niet aan de regels over de wettelijke bedenktijd, waardoor klanten die op tijd annuleerden toch moesten betalen.

Duidelijk

De Consumentenbond sprak beide bedrijven aan en eiste dat ze overal op hun site duidelijk hun prijzen zouden vermelden. Daarnaast eiste de Consumentenbond dat de bedrijven zich aan de regels voor de wettelijke bedenktijd zouden houden. En dat ze klanten waarvan het beroep op de bedenktijd onterecht was afgewezen persoonlijk zouden benaderen om openstaande vorderingen in te trekken of reeds betaalde bedragen terug te betalen. In gevallen waarbij het versturen van de opzegbrief binnen de bedenktijd gebeurt, moeten de bedrijven hun klanten hiervoor toestemming vragen en hen vragen expliciet afstand te doen van hun bedenktijd. Verder wilde de Consumentenbond dat Opzeggenbij.nl en Xpendy de bestelknoppen aanpasten zodat deze voldoet aan de wet en het voor consumenten duidelijk is dat ze moeten betalen.

Aangepast

Na de kritiek van de Consumentenbond voegden zowel Opzeggenbij.nl als Xpendy hun prijzen toe aan de homepagina. Xpendy lost inmiddels ook klachten op die consumenten via ons online klachtenforum van de Consumentenbond, hebben ingediend. En Xpendy betaalt nu ook klanten terug die op tijd hebben geannuleerd.

Zowel Opzeggenbij.nl als Xpendy blijven op andere plekken op hun websites echter onduidelijk over de prijs van hun diensten. En ook de bestelknoppen pasten de bedrijven niet aan. Opzeggenbij.nl blijft de fout ingaan met de wettelijke bedenktijd. En Xpendy maakt niet duidelijk dat het IBANnummer, dat consumenten voor de opzegbrief moeten invullen, ook gebruikt wordt voor een eenmalige afschrijving.

Zelf doen

De Consumentenbond adviseert consumenten die een abonnement willen opzeggen om dit zoveel mogelijk zelf te doen via de website van het bedrijf. Opzeggen is gratis. Leden van de Consumentenbond kunnen daarvoor de voorbeeldbrief gebruiken. Consumenten die toch liever gebruik maken van een opzegdienst doen er goed aan de prijzen te vergelijken omdat deze flink van elkaar kunnen verschillen. Ook moeten ze zich realiseren dat ze zelf in de gaten moeten houden of het abonnement daadwerkelijk beëindigd is.

