Besluit tweezijdige consumentenvoorwaarden

Geschillencommissies

Daarnaast is de Consumentenbond betrokken bij de inrichting van een groot deel van de ongeveer 62 geschillencommissies voor consumenten bij de Stichting Geschillencommissie (SGC). Voor de inrichting van deze geschillencommissies hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de SGC en verschillende brancheorganisaties.

Als consument kun je bij deze geschillencommissies een geschil voorleggen wanneer je er samen met een, bij de geschillencommissie aangesloten, ondernemer niet uitkomt. De geschillencommissie kan dan een bindende uitspraak doen waar jij en de ondernemer zich aan moeten houden.

Samenwerkingsovereenkomsten

In die samenwerkingsovereenkomsten staat het uitgangspunt dat als er tweezijdige voorwaarden zijn, de brancheorganisaties hun leden verplicht om die voorwaarden te gebruiken en dat zij die niet mogen wijzigen zonder overeenstemming met de Consumentenbond.

Omdat de tweezijdige algemene voorwaarden op 1 januari 2024 stoppen, vervallen ook die verplichtingen voor de brancheorganisaties. De Consumentenbond kan dan geen partij meer zijn bij de samenwerkingsovereenkomsten en daarom hebben we deze overeenkomsten ook opgezegd op 2 juni 2023. De samenwerkingsovereenkomsten eindigen allemaal op 1 januari 2026.

Veelgestelde vragen