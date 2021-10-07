Ledendeals: veelgestelde vragen

Hoe werken de ledendeals?

We geven alle fabrikanten de mogelijkheid om korting te geven op producten die wij hebben getest. Deze korting is alleen voor leden.

Producten met een ledendeal herken je in onze vergelijker aan het paarse label. Met een kortingscode krijg je korting op de website van de fabrikant. In de pop-up lees je hoe lang de kortingscode geldig is en hoe je hem kunt verzilveren.

Je koopt het product vervolgens op de site van de fabrikant. De fabrikant zorgt ervoor dat het product wordt geleverd.

Blijven jullie wel onafhankelijk?

Zo blijven wij onafhankelijk:

We benaderen alle fabrikanten binnen een bepaalde productgroep om mee te doen. We gaan dus geen exclusieve samenwerking aan met fabrikanten. Hoe meer fabrikanten mee doen, hoe beter het is voor jou als lid.

We ontvangen geen commissie over deze aankopen. Alle korting die de fabrikant geeft, gaat naar onze leden. We verdienen dus niks aan een verkoop

Je kunt korting krijgen op alle geteste producten, niet alleen op producten die als beste zijn getest. We proberen zo het aanbod zo breed mogelijk te houden.

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Lees meer over onze onafhankelijkheid.

Hoelang moet ik lid zijn?

Je kunt direct de ledendeals gebruiken met het lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd.

Welk lidmaatschap heb ik nodig?

Je hebt het lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd nodig om gebruik te maken van de ledendeals.

Is een ledendeal altijd de laagste prijs?

Prijzen schommelen vaak en er zijn ook andere acties. Daarom kunnen we niet garanderen dat we altijd de laagste prijs bieden. Maar we streven hier wel naar.

Krijg ik alleen korting op de aankoopprijs?

Meestal krijg je korting op de aanschafprijs. Soms krijg je een andere vorm van korting. Bijvoorbeeld gratis installatie, of gratis accessoires.

Wat moet ik doen als ik wil retourneren?

De fabrikant is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de bestelling. Neem daarom contact op met de klantenservice van de fabrikant als je een product wil terugsturen.

Kan ik het product ook met korting bij een webwinkel kopen?

Nee, dat kan op dit moment nog niet. We werken momenteel samen met fabrikanten die een eigen webshop hebben.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Ben je niet tevreden over je bestelling of de levering van je product? Neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant. Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor problemen rondom de bestelling en levering van producten.

Ik heb een andere vraag

Stel die dan aan onze klantenservice, via het contactformulier. Of bel met 070 - 445 45 45 (ma t/m vrij, 9:00 tot 17:30 uur).