Wasprogramma Eco 40-60: hoe goed is het?

Het Eco 40-60 wasprogramma is een geschikt programma als je normaal bevuild wasgoed relatief zuinig wilt wassen. Het is een zuinig programma die lang duurt, maar niet veel langer dan een gewoon katoenprogramma. Voor de meest zuinige en ‘snelle’ was, stop je de trommel goed vol. Het programma spoelt wel slecht wasmiddel uit het wasgoed.

Let op: Het nieuwe energielabel is volledig gebaseerd op dit wasprogramma. Gebruik je dus een ander wasprogramma, dan zeggen de waardes op het energielabel niks.

Hoe goed wast Eco 40-60?

Bij de meeste wasmachines wast het programma nét iets minder goed schoon dan het katoen 40°C programma. Maar het verschil is niet heel groot. Het verbruik is meestal dan ook iets lager. De maximale temperatuur is gemiddeld iets boven de 40°C. Terwijl het katoenprogramma richting de 50°C kruipt.

Wil je het wasgoed op 60°C wassen om bijvoorbeeld bacteriën te doden, kies dan niet niet voor dit programma. Bekijk onze wastips over de temperatuur waarop je wilt wassen of over mondkapjes wassen.

Zuiniger wassen

Het is duidelijk dat dit programma een ecoprogramma is. Hij wast een stuk zuiniger! Het verbruikt vooral minder water. Dat scheelt tientallen liters per wasbeurt. Daardoor spoelt het wasmiddel wel veel slechter uit het wasgoed.

Door de lagere temperatuur wordt er ook wat minder energie verbruikt. Gemiddeld zo’n 0,26 kWh minder per wasbeurt. Honderd wasbeurten met het Eco 40-60 programma kosten dan zo’n €6 minder dan met het katoenprogramma 40°C.

Hoelang duurt het?

Vooraf was men bang dat het wasprogramma oneindig lang ging duren. De programmaduur compenseert zo het gebrek aan water en warmte. Het programma duurt lang, maar blijkt vrijwel net zo snel als het katoenprogramma op 40°C. Gemiddeld zo’n 200 minuten. Bij de wasmachines waarvan het Eco 40-60 programma wél langer duurt, wast het ook beter schoon.

Aanpassen op kleinere wasjes

Zoals uit eerdere tests al bleek, lukt het wasmachines niet altijd goed om zich aan te passen aan een minder volle trommel. Het aanpassen van water- en energieverbruik en de programmaduur is niet altijd consequent per wasbeurt. Halfvolle en zelfs kwartvolle trommels worden meegenomen in de metingen voor het energielabel. We verwachten daarom dat beladingsherkenning zal verbeteren in de toekomst.

Gemiddeld verbruikt een halfvolle trommel per kilo wasgoed iets meer water en energie. Wassen met een halfvolle trommel is daarmee iets minder efficiënt. De was wordt meestal wel minstens net zo schoon als met een gevulde trommel. Dat komt waarschijnlijk omdat een halfvolle trommel er in verhouding een stuk langer over doet.

De test

We testten het Eco 40-60 wasprogramma op de eerste wasmachines met dit programma van verschillende merken en trommelgroottes:

We meten het schoonwassen, spoelen en centrifugeren, het verbruik, de programmaduur en de maximale temperatuur.

We vergelijken het programma met het normale katoenprogramma op 40°C.

We stoppen de trommel voor 80% en 50% van het maximale vulgewicht vol.

We kijken hoe het programma zich aanpast aan een kleinere belading.

Het is mogelijk dat het programma zich ontwikkelt naarmate er meer wasmachines met het nieuwe energielabel op de markt komen.