Wasprogramma Eco 40-60: hoe goed is het?

Wat is Eco 40-60?

Met het Eco 40-60 wasprogramma kun je normaal bevuild wasgoed zuiniger wassen. Het duurt ongeveer even lang als een gewoon katoenprogramma op 40°C. In onze test zien we dat het programma wasmiddel wel slecht uit het wasgoed spoelt.

Wassen op 40°C of 60°C?

De programmanaam is verwarrend. Was je nu op 40°C of 60°C? Het antwoord is: dat verschilt. De naam slaat namelijk op het soort wasgoed. Het programma is bedoeld voor wasgoed dat normaal op 40 of 60°C kan.

Het Eco 40-60 programma heeft een vaste temperatuur. Je kunt die niet aanpassen. De maximale temperatuur ligt gemiddeld rond de 40°C. Maar per machine verschilt het flink. In onze metingen loopt het uiteen van 20 tot 50°C.

Wanneer is Eco 40-60 niet geschikt?

Heb je was dat hygiënisch schoon gewassen moet worden, bijvoorbeeld vaatdoekjes of beddengoed? Dan is dit programma vanwege de te lage temperatuur niet geschikt. Kies dan voor het gewone katoenprogramma op 60°C of het hygiëne- of allergieprogramma. Bekijk onze wastips over de temperatuur waarop je wilt wassen.

Hoe goed wast Eco 40-60?

Bij de meeste wasmachines wast het programma iets minder goed schoon dan het katoenprogramma op 40°C. Het verschil is gemiddeld 1 punt (op een 10 puntsschaal).

Zuiniger wassen

Het is een echt ecoprogramma. Het verbruikt minder energie en water. Het programma gebruikt zo'n 30 liter water per wasbeurt minder. Hierdoor spoelt het programma het wasmiddel wel zeer slecht uit het wasgoed. De besparing op het energieverbruik is zo'n 0,4 kWh. Hiermee bespaar je zo'n €16,50 per 100 wasbeurten (bij €0,30/kWh).

Hoelang duurt het?

Het Eco 40-60-programma duurt vaak lang. Dat komt omdat het energie bespaart door op een lage temperatuur te wassen. Het programma gebruikt meer tijd om het wasgoed schoon te krijgen. Dat gaat ook iets ten koste van het schoonwassen.

Je kunt het programma meestal niet inkorten. Wil je sneller wassen? Kies dan een ander, korter programma.

Is katoen 30°C een goed alternatief?

Het Eco 40-60 is een zuinig alternatief voor katoen 40°C, maar wast dus wat minder goed schoon. Bovendien blijven er veel wasmiddelrestjes achter. Is het programma katoen 30°C dan een zuinig én goed alternatief voor katoen 40°C?

Helaas niet voor normaal vieze was. Het katoenprogramma op 30°C wast een stuk slechter schoon en krijgt hierop een dikke onvoldoende. Is je was niet erg vies, dan is dit een energie-besparende optie. Het programma is zuinig met energie. Door een hoger waterverbruik worden wasmiddelresten een stuk beter weg gespoeld dan bij Eco 40-60. Het waterverbruik is vergelijkbaar met het katoenprogramma op 40°C. Het programma is ook iets sneller klaar, in ruim 2,5 uur.

De test

We testten het Eco 40-60 en katoen 30°C bij verschillende merken en trommelgroottes: