Waarom stinkt mijn wasmachine? De meest voorkomende oorzaken

Vetluis

Stinkt de wasmachine en ruikt de was muf na het wassen? Dan is ‘vetluis’ meestal de boosdoener. Vetluis (of wasluis) is geen beestje, maar een slijmerige ophoping van vet, zeepresten en bacteriën of schimmels.

Na een tijdje vind je vetluis als een witgrijze smurrie terug in de rubberen rand (manchet), de pomp en de slangen. In deze fase zie je soms ook grijze of bruine vlekken op het wasgoed.

Filter vuil of verstopt

In het pompfilter kunnen pluisjes, steentjes, haarspelden en ander vuil blijven zitten. Stilstaand water en vuil in dat filter veroorzaken ook nare geurtjes.

Stilstaand water in de machine

Als de wasmachine niet goed afpompt, blijft er water achter in de kuip, pomp of slang. Dat geeft na een tijdje een bedorven of muffe geur.

Problemen met de afvoer

De geur kan ook uit de afvoer komen, niet uit de machine zelf. Denk aan een droge sifon, een vervuilde afvoerbuis, verkeerde aansluiting of terugstromend afvalwater.

Wasmachine stinkt naar riool of rotte eieren: wat kun je doen?

Vetluis kan de boel flink laten stinken. De geur lijkt vaak op rotte eieren of natte hond. Dit kun je oplossen door de wasmachine goed schoon te maken en te onderhouden.

Een wasmachine die stinkt naar riool heeft vaak een probleem met de afvoer. Controleer eerst de afvoerslang en sifon. Maak deze schoon als vuil zich heeft opgehoopt.

Hoe kan ik de stinkende afvoer van mijn wasmachine schoonmaken?

Haal de afvoerslang voorzichtig los en controleer op vuilophoping. Spoel de slang daarna goed door met heet water.

Maak ook de sifon schoon. Dat is de bocht in de afvoer onder de gootsteen of achter de machine. Hier blijft vuil vaak hangen.

Gebruik handschoenen tijdens het schoonmaken. In stilstaand water zitten vaak bacteriën.

Stappenplan: zo verwijder je nare geurtjes binnen 1 dag

Kun je een wasmachine schoonmaken met een vaatwastablet?

Sommige consumenten gebruiken een vaatwastablet om de wasmachine schoon te maken. Dat verwijdert soms vetresten. Toch raden fabrikanten dit niet altijd aan. Een vaatwastablet is niet gemaakt voor wasmachines. Daardoor kunnen onderdelen sneller slijten. Gebruik liever een speciaal reinigingsmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

Wanneer komt een vieze geur door een technisch defect of verstopping?

Soms blijft de wasmachine stinken, ook na een grondige schoonmaak. Dan kan er meer aan de hand zijn.

Controleer of de afvoerslang goed zit aangesloten. Een verstopping in de afvoer veroorzaakt soms een rioollucht. Ook stilstaand water in de slang zorgt voor problemen.

Blijft de geur terugkomen? Dan kan een technisch defect de oorzaak zijn. Denk aan een kapotte pomp.

Muffe geur in schoon wasgoed: hoe krijg je die lucht eruit?

Het belang van de kookwas tegen vetluis en luchtjes

We wassen minder heet en wassen met minder water. Daardoor krijgt vetluis meer kans. Veel huishoudens wassen vooral op 30°C of 40°C. Dat bespaart stroom, maar bacteriën en vetresten verdwijnen minder goed.

Was je nooit op een hogere temperatuur, alleen met een vloeibaar wasmiddel en gebruik je vaak wasverzachter? Dan kan het een goed idee zijn om af en toe ook een kookwas op 90/95 °C te draaien.

Gebruik nooit te veel wasmiddel. Een overdosis zorgt voor meer resten in de machine.

5 tips voor een blijvend frisse was

Voorkomen is beter dan genezen. Met deze tips houd je je wasmachine fris en schoon.