Duurzaam maar wast niet goed schoon

Wasmiddelen zijn behoorlijk belastend voor het milieu. Daarom is het goed om op zoek te gaan naar alternatieven. Wassen met Brauzz wasstrips is helaas niet de oplossing. De was wordt niet schoner dan wanneer je met alleen water zou wassen. Ook vergrauwt wit wasgoed snel.

Wat is het?

Brauzz wasstrips zijn lichte strips waarvan je per wasbeurt eentje in de wastrommel doet. Je ontvangt ze in de brievenbus in een compact, kartonnen doosje. Je kunt kiezen of je met of zonder geur wilt. Volgens Brauzz zijn de wasstrips geschikt voor wit, gekleurd en donker textiel. Ze zijn ook geschikt voor gevoelige stoffen en voor op alle wastemperaturen. Het zou de hardnekkigste vlekken verwijderen en laat alles stralen.

De fabrikant claimt een aantal duurzame voordelen:

Geen afval, de kartonnen verpakking is recyclebaar en de strips biologisch afbreekbaar.

Duurzamer transport door lichtgewicht en compacte verpakking.

De strips zijn zonder schadelijke stoffen als microplastics, conserveringsmiddelen of bleekmiddel.

De test

We gebruikten de Brauzz wasstrips bij 2 wasbeurten met wasgoed met allerlei soorten vlekken. We kozen voor een volledige wasbeurt met het katoenprogramma op 40 graden. Na de wasbeurt hebben we gemeten hoe goed de vlekken uit het wasgoed zijn gewassen. We keken ook of het wasgoed niet vergrauwd of verkleurd is.

Wast niet goed schoon

Helaas kunnen we de claims van Brauzz over de waskracht niet bekrachtigen. Met alleen water was je net zo goed schoon als met deze wasstrips. De vlekken gaan niet goed uit het wasgoed. Het slechtste gewone witwasmiddel werkt nog een stuk beter dan deze wasstrips.

Vergrauwd en verkleurd

Na de 2 wasbeurten is de witte stof ook al behoorlijk grauw geworden. Het vuil komt dan weer op het wasgoed terecht. Er zitten geen witmakers in de strips, zoals bij witwasmiddelen. Is je wasgoed niet zo vies, dan zal licht wasgoed in de praktijk niet zo snel vergrauwen. Pas op met stoffen waarvan de kleuren kunnen afgeven. Uit de test blijkt dat kleuren overlopen op het wasgoed. Het lijkt erop dat er geen kleurbeschermers in zitten, zoals bij bontwasmiddelen. Daardoor kunnen kleuren sneller afgeven.

Gemiddelde prijs

Als je de voordeligste abonnementsvorm kiest, dan kost een doosje met 32 strips inclusief verzenden €12,49. Dat is €0,39 per wasbeurt. Dat is iets duurder dan een gemiddeld witwasmiddel, maar goedkoper dan de duurste van zo’n €0,60 per wasbeurt. Maar een huismerk wasmiddel koop je al vanaf €0,10 per wasbeurt.

Toch milieuvriendelijk wassen?

Het gebruik van wasmiddel heeft een flinke impact op het milieu. Zowel de schadelijke stoffen in het wasmiddel, de verpakking ervan en microplastics uit kleding die in het rioolwater terechtkomen. Het meest duurzaam is om zo min mogelijk te wassen. Hang je kleding uit of spoel het desnoods even uit. Als je het toch in de wasmachine gooit, lees dan deze duurzame wasmiddeltips. Of bekijk hoe je in het algemeen zuinig kunt wassen.