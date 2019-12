Huren een alternatief voor kopen?

Vaatwasser, wasmachine of ander huishoudelijk apparaat: je kunt het kopen, maar ook huren. Steeds meer bedrijven bieden dat aan. Is het handiger en duurzamer dan zelf een apparaat bezitten? Of zit je vooral lang vast aan een contract, dat ook nog eens veel geld kost? Want huren blijkt erg prijzig te zijn. Je moet veel waarde hechten aan het gemak om er zoveel geld voor over te hebben.

Hoe werkt het?

De verhuurder komt het apparaat brengen en installeren. Aan het eind van de huurperiode haalt hij het weer op. Het apparaat blijft eigendom van de verhuurder. Wel is het vaak mogelijk om de machine aan het eind van de huurtermijn te kopen. De verhuurder bepaalt dan de prijs.

Tijdens de looptijd van het huurcontract, meestal minstens een jaar, kun je het apparaat omruilen voor een ander merk of model. Je gaat dan weer een nieuw huurcontract aan, met bijbehorende looptijd en eventueel aangepast huurbedrag.

Naast witgoed kun je ook elektronica als televisies, laptops en tablets huren. Veel bedrijven verhuren ook gebruikte apparaten, tegen een lagere huurprijs.

Wie bieden het aan?

Skala verhuurt al sinds jaar en dag apparaten. De elektronicazaken Coolbue en Dixons doen naast verkoop ook aan verhuur. Relatieve nieuwkomers Bundles en Homie verhuren vanuit duurzaamheidsoogpunt. Ze willen verspilling van stroom door onzuinige apparaten tegengaan. En het weggooien van kapotte apparaten die vaak nog gerepareerd hadden kunnen worden. Fabrikant Bosch verhuurt enkele modellen wasmachines en drogers onder de naam BlueMovement. Daarnaast zijn er bedrijven die apparaten aan studenten verhuren.

De voordelen

Gespreide betaling.

Het apparaat wordt bezorgd en op de juiste plek gezet. Oók driehoog, maar als er bijvoorbeeld een verhuislift of takel nodig is, komen er soms extra kosten bij.

Het apparaat wordt aangesloten.

Het apparaat wordt onderhouden.

Als het apparaat defect is, wordt het gerepareerd.

Sommige verhuurders verhuizen het apparaat gratis.

Na verloop van tijd kun je het gehuurde apparaat ruilen voor een nieuwer model of een ander soort apparaat.

Algauw 5 keer zo duur

Bij sommige bedrijven moet je eenmalige kosten betalen, bijvoorbeeld als borg.

Daarnaast betaal je per maand een bedrag dat varieert van €12 tot meer dan €50. Het maandbedrag hangt af van het type, model en merk apparaat en de contractduur. Net als bij koop is een simpel model van een c-merk goedkoper dan een ‘high end’-model van een a-merk. Je kunt vaak kiezen uit verschillende contractduren, waarbij de langere per maand een paar euro’s goedkoper zijn dan de kortere.

Elke maand €12 betalen voor een wasmachine. Dat klinkt goedkoop, totdat je aan het rekenen slaat. Per jaar wordt het €144. Veel verhuurders hebben een minimale huurduur van 3 jaar. De teller loopt dan al op naar €432. En dat geldt voor de goedkoopste apparaten. Een maandbedrag van €50 komt neer op €1800 voor 3 jaar.

Een huishoudelijk apparaat gaat algauw minimaal 10 jaar mee. Huur je voor deze periode, dan zit je dus op bijna €1500 of meer. Voor dit geld kun je een hele aardige machine kopen. En dan hou je nog genoeg geld over voor bezorging en installatie (globaal €15 tot €25), onderhoud en eventueel reparatie (vaak tussen €90 en €130).

In 2016 bleek uit onze prijsvergelijking bij een paar apparaten dat huur algauw 5 en soms wel 7 keer zo duur is als koop. We rekenden met het meest voordelige huurbedrag (bij de langste huurtermijn). Voor koop rekenden we exclusief plaatsing, installatie en eventuele reparatiekosten.

Voorwaarden

Je gaat een contract aan voor langere tijd. De termijn kan verschillen per type apparaat, maar is vaak 1, 3 of 5 jaar. Ook is de looptijd voor witgoed soms langer dan die voor elektronica.

Reparatie is gratis, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je volgens de instructies van de verhuurder met het apparaat omgaan en het defect binnen een bepaalde termijn melden. Ook mag er niet zomaar iemand aan het apparaat sleutelen. Gevolgen van slijtage en vervanging van onderdelen worden vaak niet vergoed.

Huurapparaat verzekeren

Niet elke inboedelverzekering dekt standaard gehuurde spullen. Het is verstandig om dat bij je verzekeraar te checken en eventueel aan te laten passen, want de verzekeraars beperken hun aansprakelijkheid vaak in hun voorwaarden.

Enkele bedrijven bieden een serviceplan aan. Dat kost enkele euro's per maand. Denk goed na of het voor jou voordelen heeft. Zo kan erin staan dat je als huurder bij water- of brandschade eventuele reparatiekosten niet hoeft te betalen. Maar dat hoeft bij brandschade sowieso niet, tenzij de verhuurder kan aantonen dat jij de brand hebt veroorzaakt. Dit voegt dus niet zoveel toe.

Duurzaam?

De verhuurders beweren dat het duurzaam is om te huren. Dat zou kloppen als er langer met huur- dan met gekochte apparaten wordt gedaan. Maar dat is vaak niet zo.

Nadat apparaten door de verhuurder zijn afgedankt worden ze gerefurbisht, verkocht aan een opkoper of gerecycled. Dat laatste gaat op dezelfde manier als wanneer je een nieuw apparaat koopt: de verkoper is verplicht om je oude mee te nemen en naar de recycling te brengen. Het afdanken via een verhuurder is dus niet duurzamer dan bij een koopapparaat.

Het huren van een huishoudelijk apparaat is wél duurzamer als je tijdens de looptijd van je contract een apparaat kunt inwisselen voor een energiezuiniger model, bijvoorbeeld bij een koelkast. Dan moet de verhuurder die natuurlijk wel in zijn assortiment hebben.

Ook is het huren van apparaten die je weinig gebruikt, bijvoorbeeld een bladblazer of boormachine algauw duurzamer dan er zelf eentje kopen. Een optie daarbij is om te lenen van andere consumenten. Dat is een stuk goedkoper of zelfs gratis.

Tip

Overweeg je toch te gaan huren, vraag dan altijd om welk model (merk en typenummer) het gaat. Verhuurders vermelden dat niet altijd op hun site. Vergelijk de huurprijs met de nieuwprijs. En kijk bij onze producttest of het apparaat goed zijn werk doet.

