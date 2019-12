Test McAfee

McAfee virusscanners

McAfee heeft verschillende virusscanners: Antivirus (Plus), Internet security, Total Security en LiveSafe. Deze review geeft ook een indicatie van hoe goed de andere McAfee-pakketten een Windows-computer beschermen tegen malware.

Antivirus (Plus)

McAfee Antivirus Plus is geschikt voor meerdere apparaten en besturingssystemen (Android, iOS, macOS). De gewone variant kun je slechts op 1 windows-pc gebruiken. In beide pakketten zit een eigen firewall. De software is beschikbaar voor 1, 3 of een onbeperkt aantal apparaten.

Internet Security

Hetzelfde pakket als McAfee Antivirus Plus, maar inclusief een anti-spam-functie, ouderlijk toezicht en True Key password manager. Lees meer het nut van extra's van antivirus-software.

Total Protection

Voegt een programma voor bestandsversleuteling toe (True Lock) aan Internet Security. Vijf personen kunnen de password manager gebruiken (in plaats van 1).

LiveSafe

Mist ten opzichte van Total Protection de bestandsversleuteling, maar voegt 1GB aan cloud-opslag toe. Bij Dropbox, Google Drive of OneDrive krijg je gratis 5GB of meer online opslag. Het is dus de vraag of de hogere adviesprijs voor dit pakket wel gerechtvaardigd is.

Automatische verlenging en virusvrijgarantie

Let op. Als je direct via de McAfee of McAfeestore-website koopt, staat 'automatische verlenging' van het abonnement standaard ingeschakeld. Vanwege de prijs kun je de pakketten beter ergens anders kopen.

Als je toch rechtstreeks bij McAfee of bij een goedgekeurde partner koopt, dan krijg je wel de '100% virusvrij garantie'. Je krijgt je geld terug als McAfee je pc niet virusvrij kan houden. Eventueel met hulp van een McAfee-expert. Maar als je bijvoorbeeld het slachtoffer bent van ransomware, dan vergoedt McAfee niet het verlies aan documenten of andere schade.

McAfee voor macOS

McAfee is voor Windows een van de bekendste virusscanners. Maar ook voor Apple's macOS is er een antivirusprogramma. Wij hebben McAfee voor macOS niet getest, onze collega's in het buitenland wel. De resultaten vind je op de pagina de beste virusscanner. Alle virusscanners van McAfee, behalve McAfee Antivirus (zonder Plus) zijn geschikt voor Apple-systemen.

Mobile Security Android

Via de Google Play Store kun je de app McAfee Mobile Security: webscan, AppLock, Booster downloaden. Deze app is ook onderdeel van de McAfee softwarepakketten voor meerdere apparaten. Met McAfee Antivirus Plus voor 3 apparaten kun je bijvoorbeeld ook je Androidsmartphone beschermen. Voor Android heeft de app een virusscanner- en antidiefstalfunctie.

Mobile Security (iOS)

Net als bij Android geldt dat deze beveiligings-app ook al onderdeel is van McAfee-pakketten die geschikt zijn voor meerdere apparaten. Maar je kunt de app McAfee Mobile Security ook downloaden uit de App Store. Voor iOS (Apple) biedt de app alleen anti-phishing en anti-diefstalfunctionaliteit, geen antivirus. Dat laatste staat Apple niet toe.

True Key password manager

McAfees password manager heet True Key. De gratis variant kan slechts 15 wachtwoorden opslaan. De betaalde app kost €20 per jaar, maar is ook onderdeel van McAfee Internet Security, Total Protection en LifeSafe. Hoe hij presteert zie je in onze test password managers. Daar vergelijken we het pakket met 18 andere gratis en betaalde password managers.

Safe Connect VPN

Met VPN-software kun je je privacy op internet vergroten en veiliger internetten op openbare wifi-netwerken. Als je echt zo anoniem mogelijk online wilt zijn, kun je je afvragen of je met een Amerikaans bedrijf als McAfee in zee moet gaan. McAfee heeft in 2018 ook de vpn-dienst Tunnelbear overgenomen. Lees meer over hoe VPN werkt en de beste VPN-aanbieders, met zowel betaalde als gratis VPN-diensten.

McAfee Safe Family

Kinderen beginnen steeds jonger met digitale apparaten en internet. Om ze bijvoorbeeld te beschermen tegen bepaalde websites of om gebruikstijden in de stellen kun je software voor ouderlijk toezicht (parental controls) gebruiken. Bij McAfee heet dit Safe Family. Helaas heeft McAfee geen gratis versie meer, alleen een probeerversie. Gratis alternatieven zijn Kaspersky Safe Kids, Microsoft Family Safety en macOS Ouderlijk Toezicht.

Lees meer over je kind online, met aandacht voor onder meer sociale media, smartphones en een test kindertablets.