Test McAfee

McAfee virusscanners

McAfee heeft verschillende virusscanners:

Antivirus (Plus)

Internet security

Total Protection (Basic/Essential)

LiveSafe

McAfee+ (Premium/Advanced/Ultimate)

Via hun eigen website verkopen ze vooral Total Protection (Basic/Essential) en McAfee+. Total Protection hebben we getest. De resultaten hiervan geven ook een beeld van hoe goed de andere McAfee-pakketten een Windows-computer beschermen tegen malware en phishing.

Gebruikers over McAfee

In ons onderzoek onder 7500 Windows-gebruikers lees je hoe tevreden consumenten zijn met hun virusscanner, waaronder die van MacAfee. Hieruit blijkt dat over sommige bekende merken gebruikers juist het minst tevreden zijn.

De McAfee-virusscanners vergeleken

Er zijn veel verschillende virusscanners van McAfee. We zetten ze op een rij van eenvoudig tot meest uitgebreid en noemen in het kort de belangrijkste verschillen.

McAfee Internet Security

Bevat antivirus en onder meer de True Key password manager. Lees meer over het nut van extra's van antivirus-software.

McAfee Total Protection (Basic/Essential)

Heeft ook een VPN en identiteitstoezicht. Met dat laatste kun je controleren of jouw persoonsgegevens op het dark web circuleren. De Basic versie is geschikt voor 1 apparaat, de Essential voor 5.

LiveSafe

McAfee LiveSafe is vergelijkbaar met McAfee Total Protection. Het wordt onder deze naam wel eens voorgeïnstalleerd op laptops.

McAfee+ Premium

Voegt Scans Online accountopschoning en een Social Privacy Manager toe en is geschikt voor een onbeperkte hoeveelheid apparaten.

McAfee+ Advanced

Voegt hulp bij (identiteits)diefstal toe.

McAfee+ Ultimate

Voegt extra service voor online accountopschoning toe.

Testresultaten McAfee virusscanners

Automatische verlenging en virusvrijgarantie

McAfee schakelt 'automatische verlenging' van het abonnement standaard in. Na het eerste jaar betaal je dan ineens (veel) meer. Schakel de verlening uit en koop het naar een jaar weer opnieuw. Dat is het goedkoopst.

Automatische verlenging ingeschakeld laten is wel een voorwaarde voor McAfees '100% virusvrij garantie'. Je krijgt geld terug als je pc niet virusvrij kan worden gehouden, eventueel met hulp van een McAfee-expert. Maar wordt je pc toch getroffen door bijvoorbeeld ransomware, dan vergoedt McAfee niet het verlies aan documenten of andere virusschade.

McAfee voor macOS

McAfee voor macOS hebben we niet getest. Uit een test van onze internationale partners bleek dat de bescherming tegen virussen niet veel verschilt tussen de verschillende antivirus-programma's. Ze presteren allemaal wel duidelijk beter dan macOS' ingebouwde bescherming.

De kans dat je een virus tegenkomt voor macOS is echter wel een stuk kleiner dan bij Windows. Phishing komt wél net zo goed voor bij macOS. Daarbij kan een virusscanner extra beschermen.

Mobile Security Android

Via de Google Play Store kun je de app McAfee Security: Antivirus VPN downloaden. Deze app is ook onderdeel van de McAfee softwarepakketten voor meerdere apparaten. Met McAfee Antivirus Plus voor 3 apparaten kun je bijvoorbeeld ook je Android-smartphone beschermen. Voor Android heeft de app een virusscanner- en antidiefstalfunctie.

Mobile Security (iOS)

Net als bij Android geldt dat deze beveiligings-app ook al onderdeel is van McAfee-pakketten die geschikt zijn voor meerdere apparaten. Maar je kunt de app McAfee Security: VPN & Privacy ook downloaden uit de App Store. Voor iOS (Apple) biedt de app alleen anti-phishing en anti-diefstalfunctionaliteit, geen antivirus. Dat laatste staat Apple niet toe.

True Key password manager

McAfees password manager heet True Key. De gratis variant kan slechts 15 wachtwoorden opslaan. De betaalde app kost €20 per jaar, maar is ook onderdeel van McAfee+, McAfee Internet Security, Total Protection en LifeSafe. Kies een wachtwoordmanager los van je virusscanner. Zo hoef je niet ook je wachtwoorden mee te verhuizen als je van virusscanner verandert.

Zie onze test password managers voor een vergelijk.

Safe Connect VPN

Met VPN-software kun je je privacy op internet vergroten en veiliger internetten op openbare wifi-netwerken. Wil je echt zo anoniem mogelijk online zijn? Vraag je dan af of je met een Amerikaans bedrijf als McAfee in zee moet gaan. McAfee heeft in 2018 ook de VPN-dienst Tunnelbear overgenomen.

Lees meer over hoe VPN werkt. Of bekijk de beste VPN-aanbieders, met zowel betaalde als gratis VPN-diensten.

McAfee Safe Family

Kinderen beginnen steeds jonger met digitale apparaten en internet. Je kunt software voor ouderlijk toezicht (parental controls) gebruiken. Zo bescherm je ze bijvoorbeeld tegen bepaalde websites of stel je gebruikstijden in. Bij McAfee heet dit Safe Family. Helaas heeft McAfee geen gratis versie meer, alleen een probeerversie. Gratis alternatieven zijn Microsoft Family Safety en macOS Schermtijd.

Lees meer over je kind online, met aandacht voor onder meer sociale media, smartphones en kindertablets.