Gebruikstips voor je virusscanner

Maak regelmatig een back-up. Want dit kan een laatste redmiddel zijn als je pc toch besmet is met een virus. Sommige gijzelsoftware (ransomware) versleutelt al je bestanden. Je krijgt je gegevens dan alleen terug als je honderden euro’s betaalt. Dan is het erg prettig als je nog een back-up hebt.

Let hierop bij een back-up maken:

Sluit een usb-stick of externe harde schijf alleen aan als je een back-up maakt. Want gijzelsoftware kan ook bestanden op aangesloten apparaten versleutelen.

Bij een online back-up (cloud) en sommige andere vormen kun je bestanden terughalen als er versiebeheer aanwezig is. Als er in de meest recente versie van een back-up bestanden zijn versleuteld, kun je nog altijd terug naar een oudere versie van de back-up.

Alleen een back-up maken is niet genoeg. Installeer ook altijd een virusscanner om je bestanden virusvrij te houden.