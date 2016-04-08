Gebruikstips voor je virusscanner

Voorkomen is beter dan genezen, dus je installeert een virusscanner. Maar hoe zorg je voor een maximale beveiliging? En wat doe je als er toch een virus op je computer staat? Met deze tips bescherm je je beter tegen digitale gevaren.
Expert virusscanners
Als jouw computer besmet is met een virus, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Bekende symptomen van een besmetting zijn: een structureel trager werkend apparaat of steeds terugkerende reclamevensters (pop-ups) in je browser. Maar dit is niet altijd het geval. Ook kan het zijn dat je virusscanner een virus wel opmerkt, maar niet kan verwijderen. Er zijn gelukkig verschillende hulpmiddelen om je computer extra op virussen te controleren en er vanaf te komen.
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Hoe je virussen verwijdert
Maak regelmatig een back-up. Want dit kan een laatste redmiddel zijn als je pc toch besmet is met een virus. Sommige gijzelsoftware (ransomware) versleutelt al je bestanden. Je krijgt je gegevens dan alleen terug als je honderden euro’s betaalt. Dan is het erg prettig als je nog een back-up hebt.
Let hierop bij een back-up maken:
Alleen een back-up maken is niet genoeg. Installeer ook altijd een virusscanner om je bestanden virusvrij te houden.
Ransomware of gijzelsoftware is een van de meest gevaarlijke malware-varianten. Ransomware blokkeert de computer of browser en versleutelt zelfs je persoonlijke bestanden, zoals foto's en video's. De criminelen vragen na versleuteling honderden euro's losgeld. Heb je geen goede back-up en betaal je niet, dan ben je je bestanden meestal permanent kwijt. Dus voorkom dat je computer besmet raakt en maak back-ups.
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Randsomware voorkomen en verwijderen
Tip: malware zoals ransomware is vaak een uitvoerbaar exe-bestand vermomd als ander soort bestand, bijvoorbeeld een pdf-document. Standaard verbergt Windows de exe-toevoeging achter de bestandsnaam. Je ziet dus niet of het om een potentieel gevaarlijk exe-bestand gaat. Zo pas je dit aan:
Windows 10: klik op het tabblad Beeld en zet een vinkje voor Bestandsnaamextensies.
Windows 11: klik op Weergeven en nogmaals Weergeven. Staat er nog geen vinkje voor Bestandsnaamextensies, klik er dan op.
Er zijn nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:
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Veilig internetten