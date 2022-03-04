Kaspersky Cloud Security Free geen Beste Koop meer

Is Kasperksy betrouwbaar?

We nemen het zekere voor het onzekere en raden Kaspersky antivirus niet aan. Er zijn geen aanwijzingen dat er banden zijn tussen Kaspersky en de Russische overheid of veiligheidsdiensten. Maar door de oorlog in Oekraïne en de reputatie van Rusland op digitaal gebied, is er wel een veiligheidsrisico.

Voor Nederlandse bedrijven en overheden is het genoeg reden om de software van Kaspersky niet meer te gebruiken. Voor Nederlandse consumenten liggen de gevaren minder voor de hand. Maar het lijkt alsof de Russische overheid de grenzen steeds minder respecteert.

Wat is het risico van Kaspersky antivirus?

Virusscanners hebben veel ‘systeemrechten’ en kunnen daardoor bijna hetzelfde als de computereigenaar. Anders kunnen ze niet goed functioneren. Met een toekomstige update vanuit de fabrikant is het daarom mogelijk om bepaalde opdrachten uit te voeren. Bijvoorbeeld gericht op het platleggen van belangrijke infrastructuur.

Kaspersky antivirus niet getest

Omdat er een risico is, publiceren we ook geen testresultaten. Begin 2022 is Kaspersky Cloud Security Free daarom geen Beste Koop meer. Jammer, want de software presteerde al jarenlang bovengemiddeld in onze tests. Bovendien speelt Kaspersky een actieve rol in de aanpak van ransomware. Gelukkig zijn er vergelijkbare alternatieven.

Kaspersky verwijderen

Heb je Kaspersky-software geïnstalleerd dan kun je deze weer verwijderen. Dit gaat net als met elk ander programma.

Windows 10 en 11

macOS

Nederlandse overheid gebruikt geen Kaspersky meer

De Nederlandse overheid stapte eerder al af van Kaspersky door onzekerheid over banden met de Russische geheime diensten. Bewijs ontbrak en Kaspersky voerde daarna stappen door om de transparantie te vergroten.

Zo werden servers verhuisd naar Zwitserland en lieten ze een controle uitvoeren door een externe partij. In 2021 kondigde de Nederlandse overheid aan de ban op Kaspersky te heroverwegen. Mede gezien de recente ontwikkelingen is daar uiteindelijk niet voor gekozen.