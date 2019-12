Virus verwijderen via configuratiescherm

Begin met het verwijderen van ongewenste software via het Configuratiescherm van Windows. Dit staat onder ‘programma's en onderdelen’. Kijk of je in de lijst met programma's iets verdachts of onbekends ziet en verwijder het dan.

Extra beveiligingssoftware

Met MalwareBytes kun je malware verwijderen die je virusscanner niet (helemaal) weg krijgt. Sinds versie 3.0 (eind 2016) werkt het programma de eerste 14 dagen als Premium-versie. Die beschermt ook continu op de achtergrond. Dit kan (extra) vertragend werken. Als je dit niet wilt kun je deze zogenoemde realtime-bescherming uitschakelen. Na 14 dagen gebeurt dit automatisch.

Een alternatief voor MalwareBytes is HitmanPro. Dit programma kun je 30 dagen gratis gebruiken. HitmanPro bevat ook het onderdeel Kickstart. Hiermee verwijder je malware die de pc blokkeert bij het opstarten. Je installeert Hitman Kickstart in dat geval eerst via een werkende computer op een usb-stick. Daarna kun je de besmette pc opstarten vanaf de usb-stick.

Er zijn ook antivirusmakers die een gratis anti-malwareprogramma aanbieden. Deze rescuedisks werken vanaf een usb-stick of gebrande cd/dvd en zijn handig als de pc bij het opstarten wordt geblokkeerd. Of wanneer hardnekkige malware zich niet goed laat verwijderen uit Windows. Een aantal opties voor dit soort rescuedisks:

AVG Rescue CD

Avira Rescue System

ESET SysRescue Live

Kaspersky Rescue Disk

Symantec Norton Bootable Recovery Tool

Pas op met onbekende programma's

Installeer niet zomaar programma's die zeggen je van problemen of malware af te helpen of die je vindt na een Google-zoekopdracht. Zelfs software die claimt antivirus te zijn, kan kwaadaardig blijken. Ook komt het voor dat het programma of een scan in eerste instantie gratis is , maar je moet betalen voor een oplossing - die soms niet eens echt nodig is. Een voorbeeld is ReimageRepair, die na een scan (register)fouten toont die geen kwaad kunnen.

Adware verwijderen

Heb je last van allerlei terugkerende advertenties, schermpjes of toolbars in de internetbrowser? Dan is de kans groot dat er Adware op de pc staat. Adware is advertentiesoftware die vaak meekomt met andere programma’s.

Antivirussoftware laat dergelijke 'potentially unwanted programs' soms ongemoeid. Maar met een programma als AdwCleaner kun je deze gelukkig verwijderen. Voorbeelden van adware zijn: de Ask-toolbar, Conduit, Facemoods, IncrediBar, ILivid, PCFixSpeed en MyWebSearch.

Ransomware/cryptoware verwijderen

Ransomware en cryptoware zijn gevaarlijke malware. Ransomware blokkeert je pc of browser en cryptoware versleutelt zelfs bestanden. Om de computer of bestanden weer te kunnen gebruiken eisen de programma’s losgeld.

