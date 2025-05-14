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Virusscanner kiezen

Artikelen binnen dit onderwerp

  • Virusscanner via internetprovider

    Veel internetproviders bieden een virusscanner. Soms inclusief, soms moet je extra betalen. Welke opties zijn er en is deze beveiliging voldoende?
    10 oktober 2025

  • Heb je een virusscanner nodig op iPhones en Apple-computers?

    Windows-pc's hebben een virusscanner nodig. En op Android-apparaten biedt een scanner ook meerwaarde. Hoe zit het met Apple-apparaten? Malware is daar niet zo’n groot gevaar, maar phishing kun je op elk apparaat tegenkomen.
    4 december 2025

  • Virusscanner of uitgebreide internet security

    Voor antivirussoftware kun je kiezen uit verschillende fabrikanten, maar vaak ook uit diverse pakketten per fabrikant. In veel gevallen is het basispakket een net zo goede keuze als een duurder, uitgebreider pakket.
    25 november 2025

  • Goedkope virusscanner en Office-pakket kopen

    Wij zochten uit waar je goedkope antivirus en Office-software kunt kopen. Door slim te shoppen en niet zomaar je abonnement te verlengen, bespaar je al snel tientallen euro’s per jaar.
    4 december 2025

  • Extra (gratis) beveiligingssoftware

    Een virusscanner houdt niet alles tegen. Daarom is vooral zelf goed opletten de beste extra maatregel. Extra beveiligingssoftware, zoals een uitgebreidere firewall of VPN-software heeft niet altijd veel nut.
    14 mei 2025

  • Avast nog te vertrouwen?

    Antivirusmaker Avast verzamelde en verkocht tot januari 2020 gebruikersdata. Deze data waren waren anoniem, maar mogelijk te herleiden naar gebruikers. Kun je Avast nog vertrouwen?
    4 december 2025

  • Pas op voor TotalAV en foute virusscanner-vergelijkers

    Via zoekresultaten en advertenties in Google vind je meerdere virusscanner-vergelijkers die je op het verkeerde been zetten. Ze bevelen bepaalde virusscanners aan omdat ze daar geld aan verdienen. Vaak is dat TotalAV, die twijfelachtig presteert en je op kosten kan jagen.
    4 december 2025

  • Virusscanners: goede merken

    Wij testen bekende virusscanners continu. Ook doen we een tevredenheidsonderzoek onder duizenden gebruikers. Bekijk over welke merken virusscanners gebruikers het meest tevreden zijn.
    4 december 2025