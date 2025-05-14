Windows-pc's hebben een virusscanner nodig. En op Android-apparaten biedt een scanner ook meerwaarde. Hoe zit het met Apple-apparaten? Malware is daar niet zo’n groot gevaar, maar phishing kun je op elk apparaat tegenkomen.
Voor antivirussoftware kun je kiezen uit verschillende fabrikanten, maar vaak ook uit diverse pakketten per fabrikant. In veel gevallen is het basispakket een net zo goede keuze als een duurder, uitgebreider pakket.
Een virusscanner houdt niet alles tegen. Daarom is vooral zelf goed opletten de beste extra maatregel. Extra beveiligingssoftware, zoals een uitgebreidere firewall of VPN-software heeft niet altijd veel nut.
Via zoekresultaten en advertenties in Google vind je meerdere virusscanner-vergelijkers die je op het verkeerde been zetten. Ze bevelen bepaalde virusscanners aan omdat ze daar geld aan verdienen. Vaak is dat TotalAV, die twijfelachtig presteert en je op kosten kan jagen.