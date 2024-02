Avast is een van de grootste antivirusmakers. Het werd in 2021 opgekocht door Norton. Een jaar eerder werd bekend dat Avast gebruikersdata verzamelde en verkocht, zoals bezochte websites. Het gaat om de periode 2015 tot januari 2020. Deze data waren wel anoniem, maar mogelijk toch te herleiden naar gebruikers. Dat kon door voldoende gegevens met elkaar te combineren.

Avast te vertrouwen?

Avast verzamelde data en maakte deze mogelijk onvoldoende anoniem. Zij verkochten vervolgens deze data. Toch vinden we dit geen reden om Avast nu af te raden. Avast veranderde zijn beleid in 2020. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er nu op dit gebied nog zaken misgaan.

We houden Avast wel goed in gaten. Een antiviruspakket heeft nu eenmaal toegang tot een groot deel van je computer en je gegevens. Dit is nodig om het goed te laten functioneren. Het is dus belangrijk om voldoende vertrouwen in de antivirusmaker te hebben. Dat is in een aantal jaren wat ons betreft nog niet helemaal terug.

Over het onderzoek in 2020

Na onderzoek van Motherboard en PCMag in januari 2020 kwamen Avast en dochteronderneming Jumpshot onder vuur te liggen. Hierbij speelden de omvang van de dataverzameling en de zorgen over privacy en gegevensbescherming een rol. Het onderzoek liet zien dat de verzamelde gegevens mogelijk herleidbaar waren tot individuele gebruikers.

Het probleem was de manier waarop Avast gegevens verzamelde en gebruikte. Avast had toegang tot een enorme gebruikersbasis over de hele wereld. Deze bood enorm veel informatie over het online gedrag van internetgebruikers. Zoals welke websites ze bezochten en zoekopdrachten ze uitvoerden. Dochteronderneming Jumpshot analyseerde de verzamelde gegevens dan om inzichten te krijgen in consumentengedrag en trends op het internet.

Avast belooft beterschap

Avast besloot naar aanleiding van het onderzoek Jumpshot te sluiten en dataverzameling te stoppen. Het bedrijf beloofde om transparanter te zijn over hoe het gegevens verzamelt en gebruikt. Ook gaf Avast aan dat ze maatregelen namen om de anonimiteit van gebruikers te waarborgen. En de bescherming van persoonlijke gegevens te verbeteren.

Waarschijnlijk krijgt deze zaak nog een nasleep. In 2023 startte de stichting CUIC een massaclaim tegen Avast vanwege het verzamelen en verkopen van gebruikersdata in de periode 2015-2020.