Virusscanner of uitgebreide internet security

Virusscanner, internet security of total security?

In veel gevallen ziet het productaanbod bij antivirusmakers er in grote lijnen zo uit:

De virusscanner/antivirus bevat het belangrijkste onderdeel van beveiligingssoftware: de bescherming tegen allerlei vormen van malware (zoals virussen, spyware, etc) en phishing-websites. De basis-antivirus kan gratis of betaald zijn.

bevat het belangrijkste onderdeel van beveiligingssoftware: de bescherming tegen allerlei vormen van (zoals virussen, spyware, etc) en phishing-websites. De basis-antivirus kan gratis of betaald zijn. Een combinatie van virusscanner en enkele extra's, zoals een firewall, vaak internet security genoemd.

genoemd. Een virusscanner met veel extra 's die niet per se met het beschermen tegen malware te maken hebben, zoals VPN of een wachtwoordmanager. Vaak onder de noemer total, maximum of premium security.

Let op:

Niet elk 'internet security pakket' heeft een eigen firewall.

Soms zijn duurdere pakketten niet beschikbaar voor 1 apparaat, maar betaal je voor minimaal 3 of 5 licenties.

Het duurste pakket kost soms wel meer dan 2 keer zo veel als de instapsoftware. Heeft het zin om die meerprijs te betalen?

Virusscanner vaak voldoende

Antivirusmakers proberen je te verleiden de duurdere pakketten aan te schaffen, maar als het gaat om bescherming tegen malware en phishing voegen de duurdere pakketten weinig toe. Je betaalt vooral voor extra's die we hieronder bespreken. Voor de beste virusscanner is het nuttiger de verschillende merken met elkaar te vergelijken, dan voor het duurste pakket bij een antivirusfabrikant te kiezen.

Welke extra's zitten er bij virusscanners?

Uitgebreidere internet security software bevat vaak extra's. Ook gratis virusscanners proberen je deze soms op te dringen. Wat doen de meest voorkomende extra's precies? En welke (gratis) alternatieven zijn er? We zetten ze op een rij. Zo zie je dat een duur en uitgebreid antiviruspakket niet altijd zin heeft.