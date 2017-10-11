Virusscanner of uitgebreide internet security

Ronald Kamp Expert ElektronicaBijgewerkt op:25 november 2025
In veel gevallen ziet het productaanbod bij antivirusmakers er in grote lijnen zo uit:
Let op:
Het duurste pakket kost soms wel meer dan 2 keer zo veel als de instapsoftware. Heeft het zin om die meerprijs te betalen?
Antivirusmakers proberen je te verleiden de duurdere pakketten aan te schaffen, maar als het gaat om bescherming tegen malware en phishing voegen de duurdere pakketten weinig toe. Je betaalt vooral voor extra's die we hieronder bespreken. Voor de beste virusscanner is het nuttiger de verschillende merken met elkaar te vergelijken, dan voor het duurste pakket bij een antivirusfabrikant te kiezen.
Uitgebreidere internet security software bevat vaak extra's. Ook gratis virusscanners proberen je deze soms op te dringen. Wat doen de meest voorkomende extra's precies? En welke (gratis) alternatieven zijn er? We zetten ze op een rij. Zo zie je dat een duur en uitgebreid antiviruspakket niet altijd zin heeft.