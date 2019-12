Virusscanner of uitgebreide internet security

Bijna alle makers van antivirussoftware bieden je de keuze uit verschillende pakketten voor uiteenlopende prijzen. In veel gevallen is het basispakket een net zo goede keuze als een uitgebreid internet security pakket. De extra's zijn namelijk niet altijd nuttig of er zijn (gratis) alternatieven voor.

Virusscanner, internet security of total security?

In veel gevallen ziet het productaanbod bij antivirusmakers er in grote lijnen zo uit:

De virusscanner/antivirus bevat het belangrijkste onderdeel van beveiligingssoftware: de bescherming tegen allerlei vormen van malware (zoals virussen, spyware, etc). De basis-antivirus kan beschikbaar zijn in betaalde of gratis variant of beide.

bevat het belangrijkste onderdeel van beveiligingssoftware: de bescherming tegen allerlei vormen van (zoals virussen, spyware, etc). De basis-antivirus kan beschikbaar zijn in betaalde of gratis variant of beide. Een combinatie van virusscanner en firewall, vaak internet security genoemd. Soms bevat het pakket nog enkele extra's.

genoemd. Soms bevat het pakket nog enkele extra's. Een virusscanner, firewall en allerlei extra software, bijvoorbeeld onder de noemer total, maximum of premium security.

Let op:

Niet elk 'internet security pakket' heeft een eigen firewall.

Soms zijn duurdere pakketten niet beschikbaar voor 1 apparaat, maar betaal je voor minimaal 3 of 5 licenties.

Het duurste pakket kost soms wel meer dan 2 keer zo veel als de instapsoftware. Heeft het zin om die meerprijs te betalen?

Virusscanner vaak voldoende

Als het op bescherming aankomt, is voor de meesten een (goed presterende) virusscanner of eventueel het iets uitgebreidere internet security toereikend. Een firewall of speciale browser voor veilig bankieren kan iets aan bescherming toevoegen, maar het is vooral belangrijk dat je een pakket kiest waarbij het antivirusdeel goed presteert. Je kunt hiervoor onze vergelijker raadplegen.

Voor een groot aantal extra's, bijvoorbeeld een wachtwoordmanager of back-upfunctie, zijn bovendien gratis (betere) alternatieven verkrijgbaar van daarin gespecialiseerde bedrijven.

Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij in de instapsoftware nuttige onderdelen ontbreken, zoals anti-phishing of een extra beschermingslaag tegen ransomware. Wat altijd geldt: kies een goede virusscanner, de werking van zowel gratis als betaalde antivirus loopt uiteen.

Extra’s: werking en gratis alternatieven

Uitgebreidere internet security software bevat vaak extra's, maar ook gratis virusscanners proberen je deze soms op te dringen. Wat doen de meest voorkomende extra's precies en welke (gratis) alternatieven zijn er? We zetten ze op een rij zodat je kunt zien dat een duur en uitgebreid antiviruspakket niet altijd zin heeft.

Parental control/ouderlijk toezicht

Als je het internetgebruik van je kinderen wat wilt beperken, bijvoorbeeld door (categorieën) websites te blokkeren of tijden voor toegang in te stellen, kun je dit regelen in sommige (modem)routers of met software. Veel uitgebreidere antiviruspakketten beschikken over deze functie, vaak parental control genoemd. Er is ook gratis software, soms met beperktere functies. Bijvoorbeeld Kaspersky Safe Kids, Microsoft Family Safety en macOS Ouderlijk Toezicht.

Wachtwoordmanager

Wachtwoorden zijn een belangrijk onderdeel van digitale veiligheid: ze beschermen toegang tot je gegevens. Het beste kun je sterke wachtwoorden gebruiken die voor elke dienst of website anders zijn. Kun je ze niet onthouden, dan biedt een wachtwoordmanager uitkomst: een digitale kluis waarvoor je nog maar één wachtwoord hoeft te onthouden. Lees er meer over in onze test wachtwoordmanagers. Wachtwoordmanagers van antivirusbedrijven scoren niet het beste.

Updatesoftware

Het bijgewerkt houden van software is belangrijk om apparaten minder kwetsbaar te maken. Met programmaatjes kun je checken of alles op je pc up-to-date is. Het gratis programmaatje van Scancircle geeft een uitgebreid overzicht. Het is alleen niet zo overzichtelijk en de verouderde software automatisch updaten kan niet. Dat kan wel met de gratis Kaspersky Software Updater, maar de hoeveelheid programma’s die het kent en dus kan controleren op veel voorkomende programma's is iets kleiner.

Driver-update-software is minder nuttig. De belangrijkste drivers, stuurprogramma's om computeronderdelen goed te laten werken, krijg je al via Windows-update.

Back-up software

Je kunt nog zo'n goede virusscanner hebben, back-ups maken blijft nodig. Voor als onverhoopt gevaarlijke malware je pc toch besmet, bijvoorbeeld ransomware die je persoonlijke bestanden versleutelt. Ook bij diefstal, brand of het falen van een harde schijf bieden goede back-ups uitkomst.

Er zijn veel gratis back-up pakketten beschikbaar, van het ingebouwde Windows back-up of Apple Time Machine, tot bijvoorbeeld het uitgebreidere EaseUS Todo Backup Free of Macrium Reflect. Ze werken vaak beter dan de ingebouwde back-upsoftware in virusscanners. Daarnaast is het niet zo handig om voor je back-ups aan een (betaalde) antivirusmaker vast te zitten.

VPN-software

Met VPN gebruik je een versleutelde verbinding om veiliger en anoniemer te internetten. Een volwaardige VPN-dienst is nooit in een antiviruspakket inbegrepen, maar diverse antivirusmakers bieden ze wel aan en maken er soms reclame voor binnen de virusscanner. Soms kun je de software beperkt gebruiken, bijvoorbeeld met een limiet van 200 MB dataverkeer per maand. Er bestaan volledig gratis VPN-diensten, zoals ProtonVPN free, maar iedere gratis VPN-dienst kent wel een nadeel. Lees waar je op moet letten bij het kiezen van een VPN-aanbieder.

Pc-optimalisatiesoftware

De meeste optimalisatiesoftware heeft nauwelijks effect op het versnellen van de pc, bleek uit een test die we enkele jaren terug uitvoerden. Het opschonen van het Windows-register kan zelfs nadelige gevolgen hebben. Als het gaat om opschonen (ruimte vrijmaken), boekten we de beste resultaten met PrivaZer. We zien al helemaal geen reden om te betalen voor dit soort software, zoals bijvoorbeeld AVG TuneUp.

Encryptiesoftware

Door gegevens te versleutelen kan niemand anders bij je gegevens. Wordt je laptop gestolen? Dan kan de dief de inhoud van de versleutelde schijf of mappen niet bekijken. Er is goede gratis versleutelsoftware beschikbaar van VeraCrypt.

Ben je toch geïnteresseerd in een van de extra functies bij antivirussoftware, dan kun je de proefversie van de software installeren om te kijken of het bevalt.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke virusscanners goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

