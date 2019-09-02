Pas op voor foute virusscanners en vergelijkers

Foute virusscanner-vergelijkers

Antivirus wordt gebruikt op honderden miljoenen Windows-computers en er zijn veel partijen die daar een graantje van mee willen pikken. Kijk uit voor foute virusscanners én de virusscanner-vergelijkers waarmee ze samenwerken.

Als je op een antivirus-gerelateerde term Googelt kom je al snel foute virusscanner-vergelijkers tegen. Er zijn er tientallen, waaronder:

de10besteantivirus.com

beste10virusscanners.nl

safetydetectives.com

cybernews.com

topreviews.nl

antivirusguide.com

security.org

Ze beloven je de beste virusscanners , maar de rangorde van deze vergelijkers heeft vaak niets te maken met de kwaliteit van de scanners. Ook passen deze websites allerlei trucjes toe om je virusscanners te laten aanschaffen, waaraan de vergelijkingssite (extra) verdient. Soms staan de commerciële motieven ergens in de kleine lettertjes vermeld, maar echt duidelijk is het niet.

Vergelijken is verstandig – bij de Consumentenbond testen we en vergelijken daarmee ook – maar zorg er wel voor dat je het doet bij een betrouwbare website. Let op, ook bij VPN-diensten zijn er heel veel foute vergelijkingssites.

TotalAV geen aanrader

Soms spelen de vergelijkingsites samen onder een hoedje met een specifiek product. Vaak is dit TotalAV, die allerlei trucs gebruikt (zie verderop) om hun product te verkopen.

Al meer dan 5 jaar waarschuwen we voor de praktijken van TotalAV. Wij bevelen TotalAV niet aan, onder meer vanwege deze slinkse verkoopmethoden die TotalAV gebruikt en de enorme prijsverhogingen na het eerste jaar (€100 euro of meer).

Als het gaat om bescherming zijn er ook weinig redenen om voor TotalAV te kiezen. In verschillende testonderdelen blijft de scanner achter bij de betere virusscanners in onze test virusscanners.

Trucs van foute virusscanner-vergelijkers

Virusscanner-vergelijkers als de10besteantivirus.com, beste10antivirus.nl, beste10virusscanners.nl, nl.safetydetectives.com, antivirustop10.nl, cybernews.com, wizcase.com en antivirusexpert.nl proberen je op het verkeerde been te zetten. Ze sturen je richting virusscanners waarmee ze samenwerken en (het meeste) geld aan verdienen.

Ze tonen een rangorde op basis van de term 'aanbevolen' in plaats van op basis van daadwerkelijke virusscanner-tests.

Soms zijn er ook oordelen te zien. Zo worden 'de beste scanners' vaak met een 9,8 of 9,9 beoordeeld, zonder dat er (beschermings)tests zijn uitgevoerd.

Ze gebruiken claims als 'beste antivirus 2025', 'beste antivirusbescherming 2025' en 'winnaar 2025' of 'goede bescherming' zonder onderliggende tests.

Ze prijzen de scanner TotalAV aan als gratis, terwijl je uiteindelijk toch moet betalen voor bescherming.

Ze noemen 24/7 klantenservice als voordeel, terwijl dit niet beschikbaar is voor 'goedkopere' pakketten.

Weinigzeggende 'Virus Bulletin VB100'-testscores. Bijna iedere virusscanner kan deze VB100-score halen, waaronder tientallen onbekende scanners.

Voorbeeld van de vergelijker Beste Antivirus met TotalAV:

Trucs van TotalAV

De virusscanner met het meest kwalijke verdienmodel is TotalAV. Het gebruikt diverse trucs om software aan te prijzen: