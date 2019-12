Pas op voor foute virusscanners en vergelijkers

Via zoekresultaten en advertenties in Google vind je meerdere virusscanner-vergelijkers die je op het verkeerde been zetten. Ze bevelen virusscanners aan als TotalAV, die twijfelachtig presteren en je soms ongewenst op kosten jagen.

Antivirus wordt gebruikt op honderden miljoenen Windows-computers en er zijn veel partijen die daar een graantje van mee willen pikken. Kijk uit voor foute virusscanners én de virusscanner-vergelijkers waarmee ze samenwerken.

Vergelijk verstandig

Als je op 'antivirus' Googelt kom je ze al snel tegen: foute virusscanner-vergelijkers als beste10antivirus.nl die je de beste virusscanners beloven. Maar de rangorde van deze vergelijkers heeft vaak niets te maken met de kwaliteit van de scanners. Ook passen deze websites allerlei trucjes toe om je virusscanners te laten downloaden waaraan de vergelijkingssite (extra) verdient.

Soms staan de commerciële motieven ergens in de kleine lettertjes vermeld, maar echt duidelijk is het niet. Vergelijken is verstandig – bij de Consumentenbond testen we en vergelijken daarmee ook –, maar zorg er wel voor dat je het doet bij een betrouwbare website.

Beste10antivirus en TotalAV

Beste10antivirus.nl is zo'n slinkse aanbieder en probeert je onbekende antivirus te laten downloaden of kopen. Vaak zijn dit de programma's TotalAV en PCProtect. Deze antivirusproducten werken samen met de vergelijkingswebsite en gebruiken diverse marketingtrucs.

TotalAV geen aanrader

De door TotalAV gebruikte slinkse verkoopmethoden zijn voor ons reden genoeg om het product niet aan te bevelen en niet op te nemen in onze uitgebreide tests.

Wel voerden we een kleine test uit met een van de gevaarlijkste soorten malware: ransomware (gijzelsoftware). Verschillende bekende ransomware wisten de bekende virusscanners uit onze test (zoals Avira, Avast, Bitdefender en Norton) allemaal te blokkeren. TotalAV liet echter meerdere malen steken vallen, waardoor persoonlijke bestanden als foto’s en documenten op de testcomputer toch werden versleuteld.

Trucs van foute virusscanner-vergelijkers

Virusscanner-vergelijkers als beste10antivirus.nl, nl.safetydetectives.com en antivirusexpert.nl proberen je op het verkeerde been te zetten. Ze sturen je richting onbekende virusscanners waarmee ze samenwerken, door een of meerdere trucs:

Het tonen van een rangorde op basis van de term 'aanbevolen' in plaats van op basis van daadwerkelijke virusscanner-tests.

Het gebruiken van claims als 'beste antivirus 2019', 'beste antivirusbescherming 2019' en 'winnaar 2019' of 'goede bescherming' zonder onderliggende tests.

Het aanprijzen van virusscanners als gratis, terwijl je uiteindelijk toch moet betalen voor bescherming.

Groene en rode pijlen bij de rangorde om een trend aan te geven, terwijl deze onterecht worden gebruikt. De volgorde van de producten is altijd hetzelfde.

Het noemen van 24/7 klantenservice als voordeel, terwijl dit niet beschikbaar is voor 'goedkopere' pakketten.

Weinigzeggende 'Virus Bulletin VB100'-testscores, terwijl bijna iedere virusscanner deze VB100-score kan halen (Virus Bulletin certificeerde 100 scanners in de eerst helft van 2019. Daarvan haalden er 98 een VB100-label of 100% score, waaronder veel onbekende/Chinese software)

Trucs van foute virusscanners

Onbekende en twijfelachtig presterende virusscanners met kwalijke verdienmodellen zijn bijvoorbeeld TotalAV, PCProtect en ScanGuard. Ze gebruiken diverse trucs om software aan te prijzen:

Een verdienmodel in samenwerking met speciaal hiervoor opgezette vergelijkingssites, waarbij de scanner hoog in de ranglijst staat en de beste of goede keuze lijkt.

Antivirus 'gratis' aanbieden, maar voor bescherming moet je toch betalen.

Extreme kortingen met 'van/voor-prijzen' of adviesprijzen die niet realistisch zijn. Denk aan: 'Speciale aanbieding: bespaar vandaag €118!', terwijl het product voor een nieuwe klant altijd enkele tientjes kost.

Na een 'goedkoop' eerste jaar wordt het abonnement automatisch vernieuwd tegen extreem hoge prijzen, zoals €120 i.p.v. €24.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, wat niet is toegestaan bij een op consumenten gerichte website.

Je overtuigen door twijfelachtige en weinigzeggende claims, zoals 2500 mensen hebben vandaag gebruikgemaakt van deze actie'.

