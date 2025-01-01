Norton360 Deluxe (2026)

In vroeger tijden had Norton de naam de pc enorm te vertragen. Dit is al lang niet meer het geval. Sterker nog, in de meeste gevallen is de impact van Norton op het systeem eigenlijk onmerkbaar. Het geteste 360 Deluxe is geschikt voor 5 Windows- of Apple-computers of Android-apparaten.
Andere Norton opties: 360 Standaard is geschikt voor 1 apparaat (Windows, Apple, Android) en 360 Advanced of Premium voor 10 apparaten. De laatste bevat als extra's ook ouderlijk toezicht (parental controls) en extra online back-up (75 GB).
Qua bescherming tegen malware en phishing presteren alle Norton pakketten vergelijkbaar. Of het loont om voor extra's van van de duurdere pakketten te betalen, lees je op de pagina over extra's bij virusscanners. De laagste prijzen vonden we bij derde partijen zoals antivirus.eu, licentie2go.com of nandusoftware.eu.