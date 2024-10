Gratis virusscanners getest

Voor een van de beste virusscanners hoef je niet per se te betalen. Er zijn gratis virusscanners die je net zo goed beschermen als hun betaalde broertjes en zusjes. Ga naar de testresultaten en bekijk de beste gratis virusscanner.

In onze tests kijken we hoe goed virusscanners je beschermen tegen phishing en malware. Maar ook naar de gebruiksvriendelijkheid, en of je computer of laptop er langzamer van wordt. Met de testresultaten zie je direct welke goede gratis virusscanners er zijn.

Gratis virusscanner kiezen

Bij het kiezen van een gratis virusscanner is het belangrijk om op meerdere zaken te letten. Hoewel deze scanners gratis zijn, heb je vaak minder functies dan bij een betaalde virusscanner. Bedenk daarom goed wat je precies nodig hebt.

Sommige gratis virusscanners beschermen alleen tegen virussen. Terwijl andere ook je e-mail en bestanden in de cloud controleren. Let ook op advertenties en pop-ups. Veel gratis virusscanners tonen regelmatig reclame, of proberen je over te halen om een betaalde versie te nemen.

Kies een gratis virusscanner die betrouwbaar is, je systeem niet vertraagt, of je de hele tijd stoort met meldingen. Let ook op waar je de virusscanner downloadt en kies de juiste versie. Dus een gratis virusscanner voor Windows, of een gratis virusscanner voor een Mac. Ga altijd naar een betrouwbare website.

Soms kun je ook bij een internetprovider zoals Ziggo of KPN een gratis virusscanner krijgen. Die is gebaseerd op de betaalde virusscanner van F-Secure.

Gratis virusscanners vergelijken

Met onze vergelijker zie je direct welke gratis virusscanners goed scoren in onze test. Met onze onafhankelijke testresultaten maak je een veilige keuze. Zo voorkom je dat je vertrouwt op een programma dat niet voldoende beschermt.

Vergelijk ook hoe vaak de virusscanner updates krijgt. Want een goede bescherming is afhankelijk van regelmatige updates van virusdefinities. Gebruik de vergelijker om een goede gratis virusscanner te vinden. Eentje die past bij jouw wensen en de beveiliging biedt die je nodig hebt.