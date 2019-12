Microsoft Windows 10 Defender

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Microsoft Windows Defender is de ingebouwde virusscanner van Windows 8 en 10. Windows Defender in Windows 7 is/was geen volwaardige virusscanner. Voor Windows 7 en ouder is er Microsoft Security Essentials, dat vergelijkbare functionaliteit heeft als Defender bij Windows 8 en 10. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, zijn de computerprestaties met een ander antiviruspakket soms beter dan bij het ingebouwde Defender. Het opstarten van de computer kan sneller gaan bij een andere virusscanner, maar vooral het kopiëren van bestanden. In de loop der jaren is de bescherming van Defender verbeterd, maar met de beste gratis en betaalde scanner verklein je de kans op een besmette pc verder. Naast een virusscanner bevat Windows ook een ingebouwde firewall. Als andere antivirus wordt geïnstalleerd, wordt Windows Defender uitgeschakeld. Indien het antivirus-pakket over een eigen firewall beschikt, wordt de Windows firewall meestal ook uitgeschakeld.