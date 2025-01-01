AVGAntivirus Free (2026)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

AVG AntiVirus Free (2026) is de gratis virusscanner van AVG. In tegenstelling tot Windows Defender, beschermt de scanner wel tegen nepwebsites (phishing). Net als veel andere gratis antivirus toont AVG advertenties. Zo probeert het je ervan te overtuigen dat je AVG internet Security (ook door ons getest) moet aanschaffen, maar ook AVG PC TuneUp of AVG Secure VPN. AVG installeert standaard de SafePrice-browseruitbreiding in de Chrome-browser. De prijsvergelijkingen die het toont hebben niet veel met veilgheid te maken en bovendien kloppen de lagere prijzen regelmatig niet. Aandachtspunt: Aandachtspunt op privacygebied: AVG verkoopt geanonimiseerde gebruikersdata, bijvoorbeeld over surfgedrag, aan derden. Tijdens het installeren heb je de keuze om je gebruikersdata wel of niet met AVG te delen. Voor de firewall vertrouwt het programma op die van Windows.