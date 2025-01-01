BitdefenderTotal Security (2026)

Bitdefender antivirus presteert al jaren bovengemiddeld goed in onze tests. Eerder testten we altijd Bitdefender Internet Security, maar dat is op de Bitdefender-website opgevolgd door Bitdefender Total Security Individual. Deze twee pakketen presteren gelijkwaardig qua bescherming tegen malware en phishing. Total Security heeft enkele extra's, maar is bij Bitdefender zelf duurder. Bij derde partijen is Bitdefender Internet Security nog wel verkrijgbaar. Total Security is er in Individual (1 account, 5 apparaten) of Family (5 accounts, 25 apparaten) uitvoering. Bij 3e partijen zijn ook andere versies te koop, zoals voor 3 en 10 apparaten.
Andere Bitdefender-pakketten:Antivirus Plus
: mist eigen firewall (gebruikt die van Windows) en ouderlijk toezicht (parental controls)Antivirus Free
: vergelijkbaar met Antivirus Plus, maar toont reclame voor (Bitdefender) software.Internet Security
: is er ook voor 1 of 3 Windows-pc’s is, terwijl Total Security er alleen voor meerdere apparaten is bij Bitdefender zelf. Internet Security mist o.a. de Password Manager die Total Security wel heeft.Premium Security (individual/family)
: voegt o.a. onbeperkte VPN en adblocker toe.Ultimate Security (individual/family)
: voegt o.a. darkweb-monitoring toe: check op gelekte/gehackte data.
Qua bescherming tegen malware en phishing zullen de pakketten van Bitdefender allemaal vergelijkbaar presteren. Of het loont om voor extra's van van de duurdere pakketten te betalen, lees je op de pagina overextra's bij virusscanners
. De laagste prijzen vonden we zowel bij derde partijen (zoals your.software en antivirus.eu) als in acties bij Bitdefender zelf.