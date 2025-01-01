AvastFree Antivirus (2026)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Avast Free Antivirus (2026) is de gratis virusscanner van Avast. Net als veel andere gratis antivirus toont Avast advertenties. Zo probeert het je ervan te overtuigen dat je Avast Premium Security (ook door ons getest) moet aanschaffen. Ook promoot het betaalde extra's, zoals Avast Cleanup Premium, omdat die de computer sneller zou maken. Computer-optimalisatie programma's hebben echter zelden nut. Voor de firewall vertrouwt het Avast Free Antivirus op die van Windows. Aandachtspunt op privacygebied: ook al zegt Avast alleen geanonimiseerde gebruiksdata te verzamelen, je kunt de hoeveelheid verzamelde data beperken. Klik in Avast achtereenvolgens op menu (rechtsboven), Instellingen en Gegevensinstellingen. Vink daar alles uit, behalve de bovenste optie (Community IQ). Als iedereen gevonden dreigingen namelijk niet zou delen, dan beschermt de scanner minder goed.