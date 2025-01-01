F-SecureInternet Security (2026)

F-Secure Internet Security (2026) is extra interessant vanwege gratis antivirus (op basis ervan) voor klanten van internetproviders: Freedom Internet (voor max 5 apparaten), KPN/XS4all (voor max 5 apparaten), Solcon (Veilig Online, max 5 apparaten) en Ziggo (Safe Online, 1 apparaat of i.c.m. Vodafone mobiel-abonnement 20 apparaten). Daarmee is het een alternatief voor andere (gratis) scanners, omdat het geen reclame toont en in tegenstelling tot Windows Defender biedt het wel bescherming tegen nepwebsites (phishing).
F-Secure gebruikt de Windows-firewall, met een paar kleine verbeteringen. Andere F-Secure optie: F-Secure Total, dat aan Internet Security vooral een wachtwoordmanager en Freedome VPN toevoegt, maar vergelijkbaar presteert bij de bescherming tegen malware. Of het loont om voor extra's van Total te betalen, lees je op de pagina over extra's bij virusscanners.