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Virusscanner via internetprovider

Veel internetproviders bieden een virusscanner. Soms inbegrepen in het maandbedrag, soms moet je er apart voor betalen. Welke opties zijn er en is deze beveiliging voldoende?
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert internetBijgewerkt op:10 oktober 2025

stappenplan windows

Internet brengt veel gemak, maar kent ook gevaren, bijvoorbeeld virussen of andere malware. Om veilig te internetten is een goede virusscanner onontbeerlijk. Er zijn gratis en betaalde scanners. Die zijn verkrijgbaar bij (online) winkels en antivirusmakers, maar ook bij internetproviders.

Prestaties virusscanner via provider

De scanner die internetproviders aanbieden is meestal (op basis) van F-Secure en, afhankelijk van de provider, betaald of gratis.

F-Secure presteert in onze virusscannertest beter dan andere gratis antivirussoftware, zoals Defender, de standaard scanner van Windows. Vergelijk zelf andere virusscannerpakketten met die van F-Secure.

Gratis antivirus (inbegrepen bij abonnement)

Sommige internetproviders bieden een virusscanner gratis aan bij alle of een deel van hun abonnementen. Een voordeel boven andere (voor iedereen) gratis virusscanners is dat ze geen reclame maken voor betaalde varianten. Je moet de scanner zelf op je pc('s) installeren.

Download de pakketten bij de providers:

Betaalde antivirus via provider

De meeste providers bieden betaalde antivirus, naast een eventuele gratis optie.
Let op: via de provider is het niet altijd goedkoper dan de software los kopen. Kijk voordat je overstapt naar een andere antivirus eerst wat de beste antivirus in onze test is.

  • Caiway Glasvezel: F-Secure Internet Security, vanaf €2,50 per maand (1 pc)
  • Delta: F-Secure Internet Security, 5 apparaten, vanaf €60 per jaar
  • KPN:  F-Secure Internet Security voor 15 apparaten, €7 per maand
  • Odido: Overal Veilig Online (F-Secure Internet Security), 3 apparaten, €5 per maand 
  • Online.nl: F-Secure Internet Security, 5 apparaten, €40 per jaar
  • Stipte Secure PC: Kaspersky of Panda beveiliging, prijs verschilt per abonnement
  • Tele2: F-Secure Internet Security, 3 apparaten, €4 per maand 
  • Ziggo Safe Online L: F-Secure Internet Security, 5 apparaten, €4 per maand 
  • Ziggo Safe Online XL: F-Secure Internet Security, 20 apparaten, €7 per maand of gratis bij veel combinaties van Vodafone (mobiel) en internet van Ziggo.

Budget, Fiber, NLEx, OnsbrabantNet, Oxxio en Youfone bieden geen antivirus aan.

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