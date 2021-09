Virusscanner via internetprovider

Veel internetproviders bieden een virusscanner. Soms inbegrepen in het maandbedrag, soms moet je er apart voor betalen. Welke opties zijn er en is deze beveiliging voldoende?

Internet brengt veel gemak, maar kent ook gevaren, bijvoorbeeld virussen of andere malware. Om veilig te internetten is een goede virusscanner onontbeerlijk. Er zijn gratis en betaalde scanners. Die zijn verkrijgbaar bij (online) winkels en antivirusmakers, maar ook bij internetproviders.

Prestaties virusscanner via provider

De scanner die internetproviders aanbieden is meestal van F-Secure en, afhankelijk van de provider, betaald of gratis. Uitzonderingen zijn Fiber en Solcon, die scanners van Kaspersky of Eset leveren.

F-Secure presteert in onze virusscannertest beter dan sommige gratis pakketten, zoals Defender, de standaard scanner van Windows.

Gratis antivirus (inbegrepen bij abonnement)

Sommige internetproviders bieden een virusscanner gratis aan bij alle of een deel van hun abonnementen. Een voordeel boven andere (voor iedereen) gratis virusscanners is dat ze geen reclame maken voor betaalde varianten. Je moet de scanner zelf op je pc('s) installeren. Klik op de providernaam voor meer informatie of instructies:

KPN Veilig (F-Secure Safe, 2 apparaten of bij een abonnement met 200 Mit/s of hoger: 5 apparaten)

XS4ALL (F-Secure Safe, 5 apparaten)

Ziggo Safe Online (F-Secure Safe, 1 pc)

Betaalde antivirus via provider

De meeste providers bieden betaalde antivirus, naast een eventuele gratis optie. Let op: via de provider is het niet altijd goedkoper dan de software los aanschaffen. En als je toch geld uitgeeft, kun je ook kiezen voor de beste antivirus uit onze test.

Budget, Fiber, NLEx, OnsbrabantNet, Oxxio en Solcon bieden geen antivirus aan.

