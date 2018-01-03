Virusscanner via internetprovider

Internet brengt veel gemak, maar kent ook gevaren, bijvoorbeeld virussen of andere malware. Om veilig te internetten is een goede virusscanner onontbeerlijk. Er zijn gratis en betaalde scanners. Die zijn verkrijgbaar bij (online) winkels en antivirusmakers, maar ook bij internetproviders.

Prestaties virusscanner via provider

De scanner die internetproviders aanbieden is meestal (op basis) van F-Secure en, afhankelijk van de provider, betaald of gratis.

F-Secure presteert in onze virusscannertest beter dan andere gratis antivirussoftware, zoals Defender, de standaard scanner van Windows. Vergelijk zelf andere virusscannerpakketten met die van F-Secure.

Gratis antivirus (inbegrepen bij abonnement)

Sommige internetproviders bieden een virusscanner gratis aan bij alle of een deel van hun abonnementen. Een voordeel boven andere (voor iedereen) gratis virusscanners is dat ze geen reclame maken voor betaalde varianten. Je moet de scanner zelf op je pc('s) installeren.

Download de pakketten bij de providers:

Betaalde antivirus via provider

De meeste providers bieden betaalde antivirus, naast een eventuele gratis optie.

Let op: via de provider is het niet altijd goedkoper dan de software los kopen. Kijk voordat je overstapt naar een andere antivirus eerst wat de beste antivirus in onze test is.

Budget, Fiber, NLEx, OnsbrabantNet, Oxxio en Youfone bieden geen antivirus aan.