Mobiel abonnement kiezen: waar let je op?

Abonnement met telefoon

Je betaalt dan voor het toestel een eenmalig bedrag. En/of een maandelijks bedrag dat bovenop je abonnementskosten komt.

Let op: Is je toestel duurder dan €250? Dan wordt dit ook geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van je hypotheek.

Sim-only-abonnement

Bij een sim-only-abonnement betaal je alleen de kosten voor het abonnement. Je bent over het algemeen een stuk voordeliger uit. Als je (oude) telefoon dus nog even mee kan, stap over naar een sim-only-abonnement. Dat kan tientallen euro's per maand schelen.