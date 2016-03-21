Mobiel abonnement kiezen: waar let je op?

Kies je voor een sim-only-abonnement of een abonnement met telefoon? En hoe groot moet je bundel zijn? Wij geven je een aantal adviezen zodat jij de beste keuze kunt maken.
Expert mobiel abonnementen
Je betaalt dan voor het toestel een eenmalig bedrag. En/of een maandelijks bedrag dat bovenop je abonnementskosten komt.
Let op: Is je toestel duurder dan €250? Dan wordt dit ook geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van je hypotheek.
Bij een sim-only-abonnement betaal je alleen de kosten voor het abonnement. Je bent over het algemeen een stuk voordeliger uit. Als je (oude) telefoon dus nog even mee kan, stap over naar een sim-only-abonnement. Dat kan tientallen euro's per maand schelen.
Bekijk je facturen en maak een schatting hoeveel je belt en smst. Gebruik je veel wifi? Dan is misschien een kleinere internetbundel voldoende. Gebruik een datateller-app voor inzicht in je verbruikte MB’s.
Let op: stap niet te hoog in bij een abonnement. Opschalen is meestal geen probleem, verlagen soms wel.
Bekijk de voorwaarden van de provider en lees ze goed door. Deze kunnen hoge tarieven rekenen voor bellen buiten de bundel of afronden van gesprekken. Dit kan onverwacht voor hoge kosten zorgen.
Bekijk en vergelijk:
Sim-only- en mobiele abonnementen
Sommige providers bieden internet, vast bellen en tv met een mobiel abonnement erbij. Het kan voordelig zijn om alles bij 1 provider af te nemen. In onze vergelijker voor internet, tv en bellen geven we per provider aan welk voordeel je krijgt. Meestal gaat het om een verdubbeling van een databundel en gratis tv-zenders.
Let op: wanneer je het abonnement aanpast of stopt, dan vervallen de kortingen en cadeaus, zoals gratis pakketten.
Een storing of traag internet kan bij elke provider voorkomen. Maar uit ons onderzoek naar de beste mobiele provider blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders.
De service laat nogal eens te wensen over. De ene provider levert betere (klanten)service dan de andere. De wachttijden aan de telefoon verschillen enorm.
Elk kwartaal vragen we ons panel naar hun ervaringen met hun mobiele provider. Het aantal consumenten dat last heeft van storingen is best veel. Vooral traag internet komt regelmatig voor.
De rapportcijfers die ons panel geeft voor hun mobiele internet staan ook in onze vergelijker. Dat maakt kiezen makkelijker.
Bekijk en vergelijk:
Alle mobiel internet aanbieders
Bij alle abonnementen in onze vergelijker is 4G de standaard snelheid. De snelheid die je kunt behalen is afhankelijk van meerdere factoren. Zoals je telefoon en de afstand tot de zendmasten. Over het algemeen kun je met 4G zeer vlot internetten.
Alle Nederlandse telecomnetwerken bieden 5G. Het verschilt per provider en per abonnement of je toegang hebt tot 5G. Het is de vraag of je het verschil tussen 4G en 5G heel goed merkt. Voor 5G heb je een smartphone nodig die 5G ondersteunt.
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Wat is 5G en wat kun je ermee?
Bij een eSIM zit de sim al ingebouwd in je telefoon. Heb je een geschikte smartphone, dan moet je de ingebouwde sim koppelen aan het abonnement van je provider. Een aantal providers biedt abonnementen met eSIM-ondersteuning.
In een toestel met eSIM is ook ruimte voor een los simkaartje. Zo kun je er 2 abonnementen mee gebruiken. Bijvoorbeeld zakelijk en privé. Op vakantie kun je geld besparen met een lokale simkaart.
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eSIM en mobiel bellen
Kies voor prepaid als je:
Internetten met prepaid is relatief duur, dus dat doe je beter via wifi.
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Hoe prepaid werkt
Kies voor een abonnement als je:
Let op: kijk goed naar de voorwaarden om onnodige kosten aan het einde van de maand te voorkomen.
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Hoe een abonnement werkt
Heeft je kind zijn eerste smartphone? Prepaid is dé manier om de kosten in de hand te houden. Onderweg kan je kind bellen of een berichtje sturen via WhatsApp. Video's kijken of gamen kan dan thuis via wifi.
Voor tieners is een goedkoop sim-only-abonnement interessant. Vooral apps als Instagram en Snapchat en YouTube zijn populair. Voor minder dan €10 per maand heb je een internetbundel van 5000 MB. Let goed op de voorwaarden. Buiten de bundel internetten kan erg duur zijn.