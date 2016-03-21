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Mobiel abonnement kiezen: waar let je op?

Kies je voor een sim-only-abonnement of een abonnement met telefoon? En hoe groot moet je bundel zijn? Wij geven je een aantal adviezen zodat jij de beste keuze kunt maken.

Snel naar:

  1. Met telefoon of sim-only-abonnement?
  2. Hoe kies je het voordeligste abonnement?
  3. Storingen en service
  4. Welke snelheid moet je kiezen?
  5. Abonnement met eSIM?
  6. Kies je voor prepaid of een mobiel abonnement?
  7. Een telefoonabonnement voor je kind

1

Met telefoon of sim-only-abonnement?

Abonnement met telefoon

Je betaalt dan voor het toestel een eenmalig bedrag. En/of een maandelijks bedrag dat bovenop je abonnementskosten komt.

Let op: Is je toestel duurder dan €250? Dan wordt dit ook geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van je hypotheek.

Sim-only-abonnement

Bij een sim-only-abonnement betaal je alleen de kosten voor het abonnement. Je bent over het algemeen een stuk voordeliger uit. Als je (oude) telefoon dus nog even mee kan, stap over naar een sim-only-abonnement. Dat kan tientallen euro's per maand schelen.

Met telefoon of sim-only 1200x800

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Hoe kies je het voordeligste abonnement?

Abonnment kiezen_Verbruik

Maak een schatting van je verbruik

Bekijk je facturen en maak een schatting hoeveel je belt en smst. Gebruik je veel wifi? Dan is misschien een kleinere internetbundel voldoende. Gebruik een datateller-app voor inzicht in je verbruikte MB’s.

Let op: stap niet te hoog in bij een abonnement. Opschalen is meestal geen probleem, verlagen soms wel.

Abonnment kiezen_Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van de provider en lees ze goed door. Deze kunnen hoge tarieven rekenen voor bellen buiten de bundel of afronden van gesprekken. Dit kan onverwacht voor hoge kosten zorgen.

Bekijk en vergelijk:
Sim-only- en mobiele abonnementen

Abonnment kiezen_Totaalpakket

Kies voor een totaalpakket

Sommige providers bieden internet, vast bellen en tv met een mobiel abonnement erbij. Het kan voordelig zijn om alles bij 1 provider af te nemen. In onze vergelijker voor internet, tv en bellen geven we per provider aan welk voordeel je krijgt. Meestal gaat het om een verdubbeling van een databundel en gratis tv-zenders. 

Let op: wanneer je het abonnement aanpast of stopt, dan vervallen de kortingen en cadeaus, zoals gratis pakketten. 

3

Storingen en service

Een storing of traag internet kan bij elke provider voorkomen. Maar uit ons onderzoek naar de beste mobiele provider blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders.

De service laat nogal eens te wensen over. De ene provider levert betere (klanten)service dan de andere. De wachttijden aan de telefoon verschillen enorm. 

Elk kwartaal vragen we ons panel naar hun ervaringen met hun mobiele provider. Het aantal consumenten dat last heeft van storingen is best veel. Vooral traag internet komt regelmatig voor. 

De rapportcijfers die ons panel geeft voor hun mobiele internet staan ook in onze vergelijker. Dat maakt kiezen makkelijker. 

Bekijk en vergelijk: 
Alle mobiel internet aanbieders 

Storingen en service 1200x800

4

Welke snelheid moet je kiezen?

4G 

Bij alle abonnementen in onze vergelijker is 4G de standaard snelheid. De snelheid die je kunt behalen is afhankelijk van meerdere factoren. Zoals je telefoon en de afstand tot de zendmasten. Over het algemeen kun je met 4G zeer vlot internetten.

5G

Alle Nederlandse telecomnetwerken bieden 5G. Het verschilt per provider en per abonnement of je toegang hebt tot 5G. Het is de vraag of je het verschil tussen 4G en 5G heel goed merkt. Voor 5G heb je een smartphone nodig die 5G ondersteunt. 

Lees meer over:
Wat is 5G en wat kun je ermee?

antennes van je telecomaanbieder

5

Abonnement met eSIM?

Smartphone met eSIM

Bij een eSIM zit de sim al ingebouwd in je telefoon. Heb je een geschikte smartphone, dan moet je de ingebouwde sim koppelen aan het abonnement van je provider. Een aantal providers biedt abonnementen met eSIM-ondersteuning.

Twee abonnementen

In een toestel met eSIM is ook ruimte voor een los simkaartje. Zo kun je er 2 abonnementen mee gebruiken. Bijvoorbeeld zakelijk en privé. Op vakantie kun je geld besparen met een lokale simkaart. 

Lees meer over:
eSIM en mobiel bellen

Abonnement met eSIM

6

Kies je voor prepaid of een mobiel abonnement?

Prepaidkaart instaleren

Prepaid

Kies voor prepaid als je:

  • minder dan 30 minuten of sms'jes gebruikt per maand.
  • onverwachte kosten wilt voorkomen. Met prepaid kun je niet meer bellen als je tegoed op is. Je kunt dan nog wel gebeld worden.

Internetten met prepaid is relatief duur, dus dat doe je beter via wifi.

Lees meer over:
Hoe prepaid werkt

Mobiel Abonnement

Abonnement

Kies voor een abonnement als je:

  • meer dan 30 minuten of meer dan 30 sms'jes gebruikt per maand.
  • elke dag internet gebruikt op je telefoon.

Let op: kijk goed naar de voorwaarden om onnodige kosten aan het einde van de maand te voorkomen.

Lees meer over:
Hoe een abonnement werkt

7

Een telefoonabonnement voor je kind

Een mobiel voor je kind

Prepaid

Heeft je kind zijn eerste smartphone? Prepaid is dé manier om de kosten in de hand te houden. Onderweg kan je kind bellen of een berichtje sturen via WhatsApp. Video's kijken of gamen kan dan thuis via wifi.

Sim-only-abonnement

Voor tieners is een goedkoop sim-only-abonnement interessant. Vooral apps als Instagram en Snapchat en YouTube zijn populair. Voor minder dan €10 per maand heb je een internetbundel van 5000 MB. Let goed op de voorwaarden. Buiten de bundel internetten kan erg duur zijn.

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