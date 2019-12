Zo vergelijken wij mobiele abonnementen

Met onze abonnementenvergelijker kun je abonnementen van alle Nederlandse providers vergelijken. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt en welke informatie we hiervoor gebruiken. We leggen ook uit hoe onze testoordelen tot stand komen.

Wat wij doen voor jou

Onze abonnementenvergelijker bieden we aan in samenwerking met Bencom. We voegen er zelf onze testresultaten aan toe, zodat je een goed beeld krijgt van de prijs-kwaliteit verhouding van een abonnement. Bij een specifiek abonnement kun je doorklikken naar de website van de provider of winkel, waar je vervolgens het abonnement zelf kunt afsluiten. We bieden met deze vergelijker geen overstapservice.

In de vergelijker vind je de prepaids en abonnementen van alle aanbieders in Nederland:

AH Mobiel KPN Technos Aldi Talk Kruidvat Mobiel Tele2 Ben Lebara Mobile Telesur Bliep Limesco Telfort Budgetphone Lyca Mobile T-Mobile Choozze Ortel Mobile Toggle Mobile Deka Mobiel Robin Mobile TrendCall Hema Simpel Vodafone Hollandsnieuwe Simyo Youfone Jumbo Mobiel Stipte

Hoe wij testen

Elke maand melden onze panelleden hoeveel storingen er waren met mobiel bellen, sms’en en internetten. En elk kwartaal geven ze aan hoe tevreden ze zijn over hun provider. Op basis van deze gegevens bepalen we de testoordelen. Over elke provider geven tenminste 50 panelleden een oordeel. We rangschikken providers op basis van het totaal testoordeel. De verschillen tussen providers hoeven niet significant te zijn. Elk kwartaal bepalen we opnieuw wie de beste mobiele provider is. Het totaal testoordeel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Onderdeel Subonderdeel Weging Kwaliteit netwerk mobiel bellen en sms'en Gesprekskwaliteit onderweg.

Gesprekskwaliteit binnen.

Gesprekskwaliteit buiten.

Problemen met bellen en sms'en.

Oordeel ontvangen en verzenden.

Sms. 15% Kwaliteit netwerk mobiel internet Mobiel internet onderweg.

Mobiel internet binnen.

Mobiel internet buiten.

Snelheid internetverbinding.

Problemen met internet. 35% Service en dienstverlening Problemen administratief. 30% Algemeen Algemeen oordeel provider.

Mate van aanbevelen.

Voorwaarden. 20%

Hoe wij abonnementen vergelijken

Je kunt zelf eenvoudig abonnementen vergelijken en een passend abonnement kiezen. Geef je wensen aan met de filters en de vergelijker berekent welk abonnement - op dat moment - voor jou het voordeligst is. Hierbij houdt de vergelijker ook rekening met voorwaarden die je gemiddelde maandelijkse kosten verhogen. Denk aan aansluitkosten, afronden op hele minuten en buitenbundeltarieven. Je ziet het maandbedrag dat bij een abonnement hoort, maar ook de werkelijke kosten die je gaat betalen met jouw verbruik.

Hoe wij verdienen met de vergelijker

Als je in de vergelijker doorklikt naar een webwinkel of provider ontvangt de Consumentenbond een vergoeding per klik.

De vergoedingen bedragen:

€0,35 voor een abonnement met toestel;

€0,25 voor sim-only;

€0,15 voor prepaid.

Op het moment dat je doorklikt naar een provider of webshop, verlaat je de website van de Consumentenbond. We weten daarom niet of je daarna een abonnement afsluit en welk abonnement dat is. De Consumentenbond verdient alleen aan de kliks, we krijgen geen vergoeding voor verkochte abonnementen of toestellen.

Doe mee!

Providers kunnen van alles beloven, maar de ervaringen van 8000 panelleden zeggen natuurlijk veel meer. Wil jij ook je ervaringen delen met anderen? Dan kun je je aanmelden voor het Consumentenbond panel.

Kies bij het aanmelden voor de optie: 'Mobiele provider monitor'. Onder de deelnemers van het onderzoek verloten we elk jaar de nieuwste iPhone.

Waarom kan ik de aanbieder van mijn dienst niet vinden in de test? Als je op zoek bent naar testinformatie, kan het vervelend zijn dat de aanbieder van de dienst waar jij je oog op hebt laten vallen niet in onze test zit. Waarom we niet alle aanbieders kunnen testen.

