Zo vergelijken wij mobiele abonnementen

Onze sim-only en mobiele abonnementenvergelijker

Onze abonnementenvergelijker bieden we aan in samenwerking met Bencom. We voegen er zelf onze testresultaten aan toe. Zo krijg je een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding van een abonnement. Bij een specifiek abonnement kun je doorklikken naar de website van de provider of winkel. Je kunt vervolgens het abonnement zelf afsluiten. We bieden met deze vergelijker geen overstapservice.

Aanbieders in de vergelijker

In onze vergelijker vind je de prepaids en abonnementen van de volgende aanbieders:

50+ mobiel

Ben

Budget Mobiel

Delta

hollandsnieuwe

KPN

Lebara Mobile

Odido

Simpel

Simyo

Vodafone

Youfone

Beoordeling mobiel internetproviders

Elk kwartaal melden onze panelleden hoeveel storingen er waren met mobiel bellen en internetten. Ook geven ze elk kwartaal aan hoe tevreden ze zijn over hun provider. Op basis van deze gegevens bepalen we de testoordelen. Over elke provider geven tenminste 75 panelleden een oordeel.

Onderzoek vernieuwd

In 2023 hebben we ons onderzoek vernieuwd. Voorheen vroegen we onze panelleden elke maand om storingen en problemen met hun provider te melden. In 2023 doen we dat 1 keer per kwartaal. Ook vroegen we respondenten naar storingen met internet en bellen die langer dan een kwartier duren. Nu vragen we ze alle storingen te melden ongeacht de duur ervan.

We rangschikken providers op basis van het totaal testoordeel. De verschillen tussen providers hoeven niet significant te zijn. Elk kwartaal bepalen we opnieuw de beste mobiele provider. Het totaal testoordeel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Kwaliteit netwerk mobiel internet (50%)

Mobiel internet onderweg

Mobiel internet binnen

Mobiel internet buiten

Snelheid internetverbinding

Problemen met internet (aantal storingen)

Kwaliteit netwerk mobiel bellen (30%)

Gesprekskwaliteit onderweg

Gesprekskwaliteit binnen

Gesprekskwaliteit buiten

Problemen met bellen (aantal storingen)

Kwaliteit klantenservice (15%)

Oordeel snelheid

Oordeel deskundigheid

Oordeel vriendelijkheid

Administratieve problemen (aantal meldingen)

Providerwaardering (5%)

Algemeen oordeel provider

Mate van aanbevelen (NPS)

Bekijk welke mobiele providers als Beste uit de Test komen. Of vergelijk abonnementen van alle mobiele providers.

Word ook panellid

Providers kunnen van alles beloven, maar de ervaringen van 10.000 panelleden zeggen natuurlijk veel meer. Wil jij ook je ervaringen delen met anderen? Word panellid en doe mee met de Mobiele ProviderMonitor.

Abonnementen vergelijken

Je kunt zelf eenvoudig abonnementen vergelijken en een passend abonnement kiezen. Geef je wensen aan met de filters. De vergelijker berekent welk abonnement, op dat moment, voor jou het voordeligst is.

Hierbij houdt de vergelijker ook rekening met voorwaarden die je gemiddelde maandelijkse kosten verhogen. Denk aan aansluitkosten, afronden op hele minuten en buitenbundeltarieven. Je ziet het maandbedrag dat bij een abonnement hoort. Ook de werkelijke kosten die je gaat betalen met jouw verbruik.

Lees ook de veelgestelde vragen over hoe de vergelijker werkt.

Hoe wij verdienen met de vergelijker

Als je in de vergelijker doorklikt naar een webwinkel of provider ontvangt de Consumentenbond een vergoeding per klik.

De vergoedingen bedragen:

Op het moment dat je doorklikt naar een provider of webshop, verlaat je de website van de Consumentenbond. We weten daarom niet of je daarna een abonnement afsluit en welk abonnement dat is. De Consumentenbond verdient alleen aan de kliks. We krijgen geen vergoeding voor verkochte abonnementen of toestellen.