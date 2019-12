Vragen over de mobiele abonnementen vergelijker

De mobiele abonnementen vergelijker is tot stand gekomen in samenwerking met bellen.com. Het advies dat wij geven over mobiele abonnementen is onafhankelijk.

Geeft de Consumentenbond met deze vergelijker onafhankelijk advies?

Ja. In het algemeen geldt: adviezen, standpunten en onderzoeksresultaten worden niet beïnvloed door inkomsten die de Consumentenbond hiervoor ontvangt. Zo ook bij deze vergelijker: we ontvangen een klikvergoeding die voor elke winkel of provider hetzelfde is. Geen van de winkels of providers hebben invloed op het advies.

Met wie werkt de Consumentenbond samen voor deze vergelijker?

De mobiele abonnementen vergelijker bieden we aan in samenwerking met Bencom (bellen.com). Bencom houdt sinds 1998 vinger aan de pols op de telecommarkt en volgt continu de ontwikkelingen in de markt. Hierdoor bevat de vergelijker altijd de meest actuele tarieven van alle Nederlandse providers.

Verdient de Consumentenbond aan deze vergelijker?

Als je in de vergelijker doorklikt naar een webwinkel of provider ontvangt de Consumentenbond een vergoeding per klik. Die vergoeding is bij alle abonnementen hetzelfde. Op het moment dat je doorklikt naar een provider of webshop, verlaat je de website van de Consumentenbond. We weten daarom niet of je daarna een abonnement afsluit en welk abonnement dat is. Met de inkomsten houden we de vergelijker up to date en passen we hem aan naar de ontwikkelingen in de markt. De Consumentenbond verdient alleen aan de kliks, we krijgen geen vergoeding voor verkochte abonnementen of toestellen.

Van hoeveel providers worden abonnementen vergeleken?

We vergelijken abonnementen en prepaids van alle providers in Nederland. Bij een aantal providers zie je een testoordeel staan. Die zijn beoordeeld door onze 8000 panelleden. We kunnen pas een oordeel geven over een provider als we een minimaal aantal respondenten hebben van 50. Bij de kleinere providers is dat nog niet het geval, daarom zie je daar geen testoordeel terug.

Hoe komt het advies in deze vergelijker tot stand?

Je kunt in de vergelijker invullen hoeveel je van plan bent te gaan bellen, sms’en en internetten. Met deze gegevens berekenen we voor elk abonnement en elke prepaid wat voor jou de maandelijkse kosten zullen zijn. In deze berekening wordt niet alleen het maandbedrag meegenomen, maar ook de aansluitkosten, eventuele buitenbundelkosten en extra kosten voor het afronden op hele minuten. Kortingen die op dat moment van toepassing zijn, worden ook in de berekening meegenomen. Het abonnement of de prepaid die voor jou het goedkoopste uitpakt, komt bovenaan. Als het voordelig is om er een voordeelbundel bij te nemen, dan staat die er ook bij vermeld.

Ik geef aan dat ik 200 minuten wil bellen. Waarom krijg ik bundels van 300 minuten geadviseerd?

In de berekening wordt de manier van afronden meegenomen. Als providers de eerste minuut volledig in rekening brengen, of ze ronden alle gesprekken af op hele minuten, dan heb je meer minuten nodig dan je in werkelijkheid belt. Zo kan het voorkomen dat bij 200 minuten bellen een bundel van 200 niet groot genoeg is. Een bundel van 300 minuten kan dan voordeliger zijn dan één met 200 minuten waarbij je buitenbundelkosten betaalt.

Wat is het verschil tussen berekende kosten en kosten per maand?

We vermelden 2 bedragen:

Berekende kosten: de gemiddelde maandelijkse kosten inclusief alle kortingen én aansluitkosten.

Bedrag per maand: het minimale bedrag dat je elke maand aan je provider overmaakt.

Zo weet je precies wat je maandelijks vaste kosten zijn en wat extra of eenmalige kosten zijn.

Is een telefoon op afbetaling een lening?

Ja, een telefoon die je in maandelijkse termijnen betaalt, geldt sinds mei 2017 als een lening. Is het toestel duurder dan €250 dan wordt dit ook geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van je hypotheek.

Providers en telefoonwinkels zijn nu ook verplicht om de waarschuwing "Let op: lenen kost geld" te geven. Bij vergelijkers, zoals de onze, hoeft dit niet. Maar als je een bestelling doet en kiest voor een telefoon op afbetaling - die meer kost dan €250 - hoor je deze melding te zien.

Wat is voor mij een voordelig abonnement?

Dat kun je eenvoudig zelf vergelijken in de mobiele abonnementen vergelijker.

Mobiele abonnementen vergelijken Belminuten Sms Onbeperkt internet Ja Nee MB data Toestel bij abonnement Ja Nee Vergelijk

Lees ook: