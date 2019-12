Mobiel abonnement: let op de voorwaarden

Soms maak je een bundel niet helemaal op of ga je er juist overheen. Kijk daarom goed naar de voorwaarden van een mobiel abonnement. Hoeveel betaal je buiten je bundel? Worden minuten altijd afgerond? En mag je de overgebleven minuten of MB’s wel altijd meenemen naar de volgende maand?

Hoeveel betaal je buiten je bundel?

Heb je elke maand extra kosten? Dat betekent dat je bundel voor bellen, sms'en of internetten niet groot genoeg is. Reken uit hoeveel je extra nodig hebt en neem dan een iets ruimere bundel. Je bent dan goedkoper uit omdat de tarieven dan lager zijn.

Hoe worden gesprekken afgerond?

Vrijwel alle providers brengen de eerste minuut volledig in rekening. Hierdoor betaal je ongeveer 18% meer dan je daadwerkelijk verbruikt. Bij veel providers worden zelfs alle gesprekken op hele minuten afgerond. Dan reken je maar liefst 30% meer af dan je werkelijk verbruikt. Kies je voor een provider met een minder gunstige manier van afronden? Stel dan het aantal minuten dat je denkt te gebruiken per maand naar boven bij met 18% of 30%.

Hoelang is het tegoed houdbaar?

Het tegoed dat je overhoudt, kun je meestal niet meenemen naar de volgende maand. Je betaalt ervoor, maar aan het einde van de maand ben je het kwijt. Houd je maandelijks veel tegoed over? Stel je bundel dan naar beneden bij. Maar let op: bij sommige providers mag je niet lager dan de bundel waarmee je het contract hebt afgesloten. Stap daarom nooit te hoog in. Want bijstellen naar boven kan altijd.

Wat gebeurt er als je internetbundel op is?

Als je internetbundel op is, zijn er 3 mogelijkheden:

De internetsnelheid gaat omlaag. Hiermee heb je geen extra kosten, alleen een lagere snelheid. Er geldt een buitenbundel-tarief. Voor elke MB betaal je extra. Het MB-tarief buiten de bundel is meestal niet zo hoog. Je krijgt automatisch een nieuwe bundel. Je betaalt dan de hele bundel, of je hem gebruikt of niet. Deze kosten komen bovenop het maandbedrag van je abonnement. Aan het eind van de maand vervallen de ongebruikte MB's van de extra bundel. Ook als de extra bundel één dag voor het einde van de maand wordt geactiveerd, vervallen overgebleven MB's al een dag later.

Hoeveel aansluitkosten betaal je?

Bij het afsluiten van een abonnement bij een nieuwe provider betaal je aansluitkosten. De hoogte varieert van €10 tot €30. Blijf je bij huidige provider? Dan betaal je geen aansluitkosten. Neem de aansluitkosten mee in de keuze voor een abonnement. Deel de kosten door het aantal maanden van het contract en tel ze op bij de maandprijs.

