Simyo abonnement

In de vergelijker kun je sim-only en mobiele abonnementen met toestel vergelijken, ook die van Simyo. Je vult je verbruik in en de vergelijker rekent uit of een Simyo-abonnement het voordeligst is voor jou. Alle voorwaarden, zoals de manier van afronden en buitenbundeltarieven, worden daarin meegenomen. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding van Simyo-abonnementen.

Hoe beoordelen klanten Simyo?

De Consumentenbond test mobiele abonnementen van aanbieders als Simyo op het aantal storingen, de kwaliteit van het netwerk en de internetsnelheid.

Elke maand melden onze 8000 panelleden hoeveel storingen er waren met mobiel bellen, sms’en en internetten. En elk kwartaal geven ze aan hoe tevreden ze zijn over hun provider. Op basis van deze gegevens bepalen we de testoordelen.

Ons totaaloordeel vind je terug in de vergelijker. Lees de volledige informatie in het artikel testoordelen mobiele providers | beoordeling Simyo.

Over Simyo

Simyo is een budgetprovider die gebruik maakt van het netwerk van KPN. Simyo biedt smartphones aan in combinatie met abonnement. Voor een voordelig prepaid of sim-only abonnement kun je ook terecht bij Simyo.

Contactgegevens Simyo