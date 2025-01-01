Hollandsnieuwe abonnement

In de vergelijker kun je sim-only en mobiele abonnementen met toestel vergelijken, ook die van Hollandsnieuwe. Je vult je verbruik in en de vergelijker rekent uit of een Hollandsnieuwe-abonnement het voordeligst is voor jou. Alle voorwaarden, zoals de manier van afronden en buitenbundeltarieven, worden daarin meegenomen. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding van Hollandsnieuwe-abonnementen.

Hoe beoordelen klanten Hollandsnieuwe?

De Consumentenbond test mobiele providers als Hollandsnieuwe op het aantal storingen, de kwaliteit van het netwerk en de internetsnelheid.

Elke maand melden onze 8000 panelleden hoeveel storingen er waren met mobiel bellen, sms’en en internetten. En elk kwartaal geven ze aan hoe tevreden ze zijn over hun provider. Op basis van deze gegevens bepalen we de testoordelen.

Ons totaaloordeel vind je terug in de vergelijker. Voor volledige informatie kun je ook het artikel met alle testoordelen mobiele providers | beoordeling Hollandsnieuwe lezen.

Over Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is één van de kleinere providers in Nederland. De provider gebruikt het netwerk van Vodafone. Hollandsnieuwe combineert abonnement met prepaid: je krijgt maandelijks een bundel met minuten, sms'jes en MB's voor een vast bedrag. Is de bundel op, dan kun je prepaidtegoed bijkopen.

Zoek je een nieuwe telefoon bij je Hollandsnieuwe abonnement, dan kun je bij deze provider terecht voor toestellen in het iets lagere, goedkopere segment. Je kunt ervoor kiezen om het toestel in één keer te betalen, of je betaalt in maandelijkse termijnen. Of je kiest een combinatie van de twee.

Kies je voor een toestel op afbetaling? Let dan op: is het leenbedrag €250 of meer, dan wordt dit geregistreerd bij het BKR als lening. Dit kan invloed hebben op bijvoorbeeld de hoogte van het hypotheekbedrag dat je kunt lenen.

Ook voor sim-only abonnementen kun je bij Hollandsnieuwe terecht.

Contactgegevens Hollandsnieuwe