Simpel abonnement

In de vergelijker kun je sim-only en mobiele abonnementen met toestel vergelijken, ook die van Simpel. Je vult je verbruik in en de vergelijker rekent uit of een Simpel-abonnement het voordeligst is voor jou. Alle voorwaarden, zoals de manier van afronden en buitenbundeltarieven, worden daarin meegenomen. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding van Simpel-abonnementen.

Hoe beoordelen klanten Simpel?

De Consumentenbond test mobiele abonnementen van aanbieders als Simpel op het aantal storingen, de kwaliteit van het netwerk en de internetsnelheid.

Elke maand melden onze 8000 panelleden hoeveel storingen er waren met mobiel bellen, sms’en en internetten. En elk kwartaal geven ze aan hoe tevreden ze zijn over hun provider. Op basis van deze gegevens bepalen we de testoordelen.

Ons totaaloordeel vind je terug in de vergelijker. Lees de volledige informatie in het artikel testoordelen mobiele providers | beoordeling Simpel.

Over Simpel

Simpel is een budgetprovider die gebruik maakt van het netwerk van T-Mobile. Simpel biedt geen smartphone in combinatie met een abonnement. Zoek je een voordelig sim-only abonnement dan kun je wel terecht bij Simpel.

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