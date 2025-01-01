Overweeg je een ander abonnement te kiezen voor je smartphone? Vergelijken loont en je kunt enorm op de kosten besparen. Vergelijk aanbieders van mobiele abonnementen zoals Odido. Een nieuw mobiel abonnement kiezen en overstappen kan gemakkelijk met de Mobiel Abonnement Vergelijker van de Consumentenbond.
In de vergelijker kun je sim-only en mobiele abonnementen met toestel vergelijken, ook die van Odido. Je vult je verbruik in en de vergelijker rekent uit of een Odido-abonnement het voordeligst is voor jou. Alle voorwaarden, zoals de manier van afronden en buitenbundeltarieven, worden daarin meegenomen. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding van Odido-abonnementen.