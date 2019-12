De beste mobiele provider? Dit zegt ons panel

Test|Via ons panel vergelijken we mobiele providers. De panelleden melden storingen en vertellen hoe tevreden ze zijn. Dit kwartaal zijn KPN en Simyo Beste uit de Test met een 8,3. Over Vodafone/Ziggo zijn de meeste klachten en Youfone scoort het laagst met een 7,7.

Beste uit de Test

Onze panelleden geven KPN en Simyo een 8,3. Simyo scoort iets hoger dan de vorige keer (8,2). Gebruikers geven aan erg tevreden te zijn met de dienstverlening, ook zijn er minder klachten over bellen en sms'en.

Bij KPN heeft de hogere score te maken met een verandering in voorwaarden. Bij de nieuwe Hussel-abonnementen van KPN kun je nu een bundel vrij aanpassen waar dat voorheen niet mogelijk was. KPN heeft dit kwartaal wel het hoogste aantal gemelde klachten over bellen en sms'en (5,6%).

Voorwaarden

Over het geheel genomen doen providers het vrij goed hun voorwaarden. Bellen buiten de bundel kost meestal 25 of 30 cent per minuut. Maar bij alle providers koop je voor een klein bedrag een onbeperkt aantal belminuten.

Het meeste geld ben je kwijt aan mobiel internet. De kosten voor internetten buiten de bundel zijn bij Simpel en Simyo met 15 cent per MB het hoogst. KPN en T-Mobile doen het beter. Na de eerste minuut betaal je per seconde en buiten je internetbundel heb je geen extra kosten maar gaat de snelheid omlaag.



Bij geen enkele provider is je databundel langer houdbaar dan een maand. Telfort bood als enige een tegoed dat tot 3 maanden houdbaar was. Nu Telfort is opgegaan in KPN is dat niet meer het geval. Bij alle providers staat de teller dus elke maand opnieuw op nul.

Alle testoordelen in cijfers

In de tabel hieronder zie je de totaalscores van alle providers die we in deze meting hebben beoordeeld.

Testoordelen juli - sept 2019 KPN 8,3 Simyo 8,3 Hollandsnieuwe 8,2 Simpel 8,1 Telfort 8,1 T-Mobile 8,1 Ben 8,0 Tele 2 7,8 Vodafone/Ziggo 7,8 Youfone 7,7

Benieuwd naar alle uitkomsten?

Bekijk alle scores (afbeelding)

Lees meer over hoe wij testen en wat Beste uit de Test inhoudt.

Hekkensluiter

In deze meting staat Youfone onderaan doordat gebruikers vaak administratieve problemen melden. Ook zijn er nogal eens problemen met internet. De voorwaarden van Youfone zijn minder gunstig. Zo kun je een bundel vrij aanpassen, maar kun je alleen voor meer data of belminuten kiezen.

Doe mee

Providers kunnen van alles beloven, maar de ervaringen van 8000 panelleden zeggen natuurlijk veel meer. Wil jij ook je ervaringen delen met anderen? Meld je dan aan voor ons panel. Kies bij het aanmelden voor de optie: 'Mobiele provider monitor'.

Vergelijk providers en abonnementen

Met onze vergelijker van mobiele abonnementen vind je makkelijk een abonnement dat bij jou past. Vul je verbruik in en de vergelijker berekent wat voor jou het goedkoopst is. Samen met het testoordeel van de provider geeft dit een goed beeld van de prijs-kwaliteitverhouding. Zo kun je een goede keuze maken.