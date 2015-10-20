De beste mobiele provider? Dit zegt ons panel

Beste uit de Test: Simyo

Simyo krijgt een 8,2 en is daarmee Beste uit de Test in het tweede kwartaal van 2026. Klanten melden weinig storingen bij mobiel internet en bellen. Ook hebben ze weinig last van een trage verbinding. Administratieve problemen komen nauwelijks voor. Ongeveer 1% meldt bijvoorbeeld een niet-werkende simkaart, problemen met inloggen op het account of een onterechte afschrijving. De algemene tevredenheid over Simyo krijgt in het tweede kwartaal een 9,8.

Testresultaten per mobiele provider

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Storingen en problemen

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