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gebruikstips

Gebruikstips voor je mobiel abonnement

Je hebt een mobiel abonnement afgesloten. Mooi, maar hoe gaat het nu verder? Vaak kun je met een mobiel abonnement meer dan je denkt. Wij geven je een aantal tips om je kosten zo laag mogelijk te houden.

Snel naar:

  1. Waar vind je je dataverbruik?
  2. Maak een wifihotspot
  3. Bellen en internetten in het buitenland
  4. Neem op tijd een nieuw abonnement

1

Waar vind je je dataverbruik?

Op de smartphone

  • Android: Instellingen > Netwerk en internet > Datagebruik
  • iOS: Instellingen > Mobiel netwerk.

Lees meer over:
Tips voor Android en iOS om je dataverbruik in de hand te houden.

Datateller-app

Een datateller-app waarschuwt als je bijna je datalimiet bereikt. Houd ruime marges aan voor het instellen van zo’n waarschuwing. De telling van de provider kan namelijk verschillen van de waardes van de app. 

App van de provider

De datateller-app van je provider is gekoppeld aan je telefoonnummer en abonnement. De informatie in de app komt overeen met de factuur die je ontvangt.

Factuur van de provider

Op de maandelijkse factuur van je abonnement zie je hoeveel dataverkeer je de afgelopen maand hebt verbruikt. Soms is het verbruik per dag aangegeven, soms op de seconde nauwkeurig.

2

Maak een wifihotspot

Met een wifihotspot maak je het mobiele internetsignaal van je smartphone beschikbaar voor andere apparaten. Die zien jouw hotspot dan als een wifinetwerk in de omgeving. Zo kun je onderweg bijvoorbeeld gebruik maken van internet op je laptop of tablet. Zo maak je een wifihotspot: 

  • Android: Instellingen > Netwerk en internet > Hotspot en tethering > Wifi-hotspot > Zet Wifi-hotspot aan. Deel het wachtwoord voor gebruik op een ander apparaat. 
  • iOS: Instellingen > Persoonlijke hotspot > Vink 'Anderen mogen verbinden' aan. Deel het wachtwoord voor gebruik op een ander apparaat. 
internet via wifihotspots

3

Bellen en internetten in het buitenland

Bij bellen of internetten in het buitenland, gebruik je het netwerk van een andere provider. Dit heet roaming. De kosten die je maakt geeft de buitenlandse provider door aan je eigen provider. Jouw provider zet de kosten weer op je factuur.

Vooral buiten de EU zijn de tarieven nog steeds hoog. Let daar dus goed op met het gebruik van je smartphone. 

Een aantal tips om de kosten in het buitenland laag te houden:

  • Gebruik zoveel mogelijk wifi.
  • Zet dataroaming alleen aan als je via het netwerk wilt internetten.
  • Video’s bekijken en versturen en online muziek luisteren kosten veel data. Doe dit dus zo min mogelijk via het netwerk.​

Lees meer over:
Internet en bellen in het buitenland

Internet en bellen in het buitenland

4

Neem op tijd een nieuw abonnement

Ben je tevreden over je provider? Bespaar dan door zelf actief je abonnement te verlengen. Providers willen je graag als klant behouden. Daarom geven ze vaak korting als je verlengt. Bovendien zijn er geen aansluitkosten. Die kunnen bij een overstap naar een nieuwe provider oplopen tot €30.

Verlengen kan vaak al 3 maanden voordat een 1-jarig contract afloopt. Bij 2-jarige contracten kan dat soms al 6 maanden van tevoren.

Blijf je aan het einde van je contract bij dezelfde provider, dan zijn er 3 opties:

  1. Stap over op sim-only als je hetzelfde toestel behoudt.
    Je betaalt dan alleen voor het abonnement en niet voor je toestel. Vergelijk mobiele abonnementen voor de nieuwste aanbiedingen.
  2. Verleng je huidige abonnement.
    Je legt je opnieuw vast voor 1 of 2 jaar voor hetzelfde abonnement. Je provider is vaak bereid korting te geven. Soms kan dat al 3 maanden voordat je contract afloopt.
  3. Vernieuw je abonnement.
    Doordat je klant blijft is je provider vaak bereid om je korting te geven. Ook als je een ander abonnement kiest.
Optijd een nieuw abonnement
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