Gebruikstips voor je mobiel abonnement

Je hebt een mobiel abonnement afgesloten. Mooi, maar hoe gaat het nu verder? Vaak kun je met een mobiel abonnement meer dan je denkt. Wij geven je een aantal tips om je kosten zo laag mogelijk te houden.
Expert Elektronica
Een datateller-app waarschuwt als je bijna je datalimiet bereikt. Houd ruime marges aan voor het instellen van zo’n waarschuwing. De telling van de provider kan namelijk verschillen van de waardes van de app.
De datateller-app van je provider is gekoppeld aan je telefoonnummer en abonnement. De informatie in de app komt overeen met de factuur die je ontvangt.
Op de maandelijkse factuur van je abonnement zie je hoeveel dataverkeer je de afgelopen maand hebt verbruikt. Soms is het verbruik per dag aangegeven, soms op de seconde nauwkeurig.
Met een wifihotspot maak je het mobiele internetsignaal van je smartphone beschikbaar voor andere apparaten. Die zien jouw hotspot dan als een wifinetwerk in de omgeving. Zo kun je onderweg bijvoorbeeld gebruik maken van internet op je laptop of tablet. Zo maak je een wifihotspot:
Bij bellen of internetten in het buitenland, gebruik je het netwerk van een andere provider. Dit heet roaming. De kosten die je maakt geeft de buitenlandse provider door aan je eigen provider. Jouw provider zet de kosten weer op je factuur.
Vooral buiten de EU zijn de tarieven nog steeds hoog. Let daar dus goed op met het gebruik van je smartphone.
Een aantal tips om de kosten in het buitenland laag te houden:
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Internet en bellen in het buitenland
Ben je tevreden over je provider? Bespaar dan door zelf actief je abonnement te verlengen. Providers willen je graag als klant behouden. Daarom geven ze vaak korting als je verlengt. Bovendien zijn er geen aansluitkosten. Die kunnen bij een overstap naar een nieuwe provider oplopen tot €30.
Verlengen kan vaak al 3 maanden voordat een 1-jarig contract afloopt. Bij 2-jarige contracten kan dat soms al 6 maanden van tevoren.
Blijf je aan het einde van je contract bij dezelfde provider, dan zijn er 3 opties: