Gebruikstips voor je mobiel abonnement

Je telefoon schakelt standaard over op het mobiele netwerk van je provider als er geen wifi in de buurt is. Soms gebeurt dat ook eerder, als het wifisignaal zwak is. Daardoor verbruik je data en maak je kosten, zonder dat je het misschien in de gaten hebt.

iOS

Sinds iOS 9 is er 'Wi-Fi-assistentie'. Deze functie detecteert automatisch of je op een langzaam wifinetwerk zit en schakelt in dat geval over op je mobiele netwerk als dat sneller is. Nu schakelt iOS standaard over naar je mobiele netwerk als je geen wifi hebt. Maar met wifi-assistentie aan schakelt het systeem ook al over als je wifi langzaam is, eerder dus.

De functie staat automatisch ingeschakeld na het installeren van iOS 9. Dat kun je dus beter uitzetten.

Uitschakelen doe je zo:

Instellingen > Mobiel netwerk > (helemaal naar beneden scrollen) Wi-Fi-assistentie uitschakelen.

Nieuwste Samsung toestellen

De nieuwste Galaxy-toestellen van Samsung hebben de optie 'Slimme netwerkwissel'. Hiermee gebeurt hetzelfde als bij iOS: als de wifi-verbinding slecht is, dan schakelt het toestel over op het mobiele netwerk. En ook hier staat de optie vaak standaard ingeschakeld.

Uitschakelen doe je zo:

Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi > tik rechtsboven op 'geavanceerd' > schakel de optie ‘Slimme netwerkwissel’ uit.

Bij andere Androidtoestellen staat de optie standaard uitgeschakeld. Zoals bij Huawei-toestellen, waar de instelling 'Wi-fi+' heet.

Op LG-toestellen kun je alleen bij deze instelling komen door de opties voor ontwikkelaars te ontgrendelen:

Tik 1 x op 8 op het Buildnummer, dat staat onder 'Over de telefoon'.

Ga je een stap terug in het menu, dan zie je dat 'Opties voor ontwikkelaar' is toegevoegd.

Check de instellingen 'Agressieve handover van wifi naar mobiel' en 'Mobiele data altijd actief' en schakel ze uit.

In Android 8 (Oreo) staat de optie 'Mobiele data altijd actief' standaard ingeschakeld. Deze zorgt ervoor dat je een stabiele internetverbinding blijft houden als het wifisignaal slecht is. Maar het zorgt ook voor meer dataverbruik, dus beter schakel je hem uit.