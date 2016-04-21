Gebruikstips voor je mobiel abonnement

Bij bellen of internetten in het buitenland, gebruik je het netwerk van een andere provider. Dit heet roaming. De kosten die je maakt geeft de buitenlandse provider door aan je eigen provider. Jouw provider zet de kosten weer op je factuur.

Vooral buiten de EU zijn de tarieven nog steeds hoog. Let daar dus goed op met het gebruik van je smartphone.

Een aantal tips om de kosten in het buitenland laag te houden:

Gebruik zoveel mogelijk wifi.

Zet dataroaming alleen aan als je via het netwerk wilt internetten.

Video’s bekijken en versturen en online muziek luisteren kosten veel data. Doe dit dus zo min mogelijk via het netwerk.​

Lees meer over:

Internet en bellen in het buitenland