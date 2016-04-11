Beperk je dataverbruik met iOS

Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Schakel ‘Mobiele data’ uit. Zo weet je zeker dat je geen onverwachte kosten voor dataverkeer maakt.

Houd je dataverbruik in de gaten

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk om te zien welke apps veel data slurpen. De teller telt eeuwig door tot het moment dat je hem reset. Onhandig, als je wilt weten hoeveel data je bijvoorbeeld deze maand hebt gebruikt. Daarvoor kun je beter een datateller-app installeren.

Lees meer over:

Waar je je dataverbruik kunt vinden

Houd apps in de gaten

Stel in welke apps mobiele data mogen gebruiken

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Geef per app aan of deze wel of geen mobiele data mag gebruiken. De instellingen kun je alleen wijzigen wanneer je mobiele data aanstaat. De instellingen worden dan alleen gewijzigd voor apps die in het verleden al eens data hebben gebruikt.

Stel in welke apps gegevens op de achtergrond mogen binnenhalen

Ga naar Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Je kunt het verversen van apps op de achtergrond helemaal uitschakelen, of het instellen per app.

Schakel bij Instagram 'Minder data gebruiken' in

Open de Instagram app en ga naar de instellingen (tandwiel rechts bovenaan) > Mobiel dataverbruik > Minder data verbruiken.

Lees meer over:

Privacytips voor Instagram

Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van media uit

Open WhatsApp en ga naar Instellingen (tandwiel rechts onderaan) > Opslag en data > Media autom. downloaden > stel dit in voor afbeeldingen, documenten, geluid en video.

Download updates alleen via wifi

Ga naar Instellingen > App Store > kopje 'Mobiele data’. Schakel 'Automatische downloads' uit. Bij 'Appdownloads' stel je in dat er eerst gevraagd wordt of een app gedownload mag worden via mobiel internet.

Pas aan hoe vaak je e-mail binnenhaalt

Ga naar Instellingen > Mail > Accounts > Nieuwe gegevens. Stel onderaan bij ‘Ophalen’ in of je e-mail elk uur of handmatig wilt binnenhalen.

Gebruik mobiel internet als je abonnement ingaat

Als je mobiel internet gebruikt voordat je abonnement ingaat, rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn relatief hoog en komen bovenop je vaste maandbedrag.

Schakel dataroaming uit in het buitenland

Voorkom dat je ongemerkt data gebruikt in het buitenland. Lees ook onze nuttige tips om dataverbruik in het buitenland te beperken.