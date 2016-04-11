Beperk je dataverbruik met iOS

Stefan Vrijdag Expert mobiel abonnementenBijgewerkt op:24 maart 2026
Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Schakel ‘Mobiele data’ uit. Zo weet je zeker dat je geen onverwachte kosten voor dataverkeer maakt.
Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk om te zien welke apps veel data slurpen. De teller telt eeuwig door tot het moment dat je hem reset. Onhandig, als je wilt weten hoeveel data je bijvoorbeeld deze maand hebt gebruikt. Daarvoor kun je beter een datateller-app installeren.
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Waar je je dataverbruik kunt vinden
Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Geef per app aan of deze wel of geen mobiele data mag gebruiken. De instellingen kun je alleen wijzigen wanneer je mobiele data aanstaat. De instellingen worden dan alleen gewijzigd voor apps die in het verleden al eens data hebben gebruikt.
Ga naar Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Je kunt het verversen van apps op de achtergrond helemaal uitschakelen, of het instellen per app.
Open de Instagram app en ga naar de instellingen (tandwiel rechts bovenaan) > Mobiel dataverbruik > Minder data verbruiken.
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Privacytips voor Instagram
Open WhatsApp en ga naar Instellingen (tandwiel rechts onderaan) > Opslag en data > Media autom. downloaden > stel dit in voor afbeeldingen, documenten, geluid en video.
Ga naar Instellingen > App Store > kopje 'Mobiele data’. Schakel 'Automatische downloads' uit. Bij 'Appdownloads' stel je in dat er eerst gevraagd wordt of een app gedownload mag worden via mobiel internet.
Ga naar Instellingen > Mail > Accounts > Nieuwe gegevens. Stel onderaan bij ‘Ophalen’ in of je e-mail elk uur of handmatig wilt binnenhalen.
Als je mobiel internet gebruikt voordat je abonnement ingaat, rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn relatief hoog en komen bovenop je vaste maandbedrag.
Voorkom dat je ongemerkt data gebruikt in het buitenland. Lees ook onze nuttige tips om dataverbruik in het buitenland te beperken.