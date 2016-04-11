Beperk je dataverbruik met Android

Stefan Vrijdag Expert mobiel abonnementenBijgewerkt op:24 maart 2026
Bij veel Android telefoons kun je de mobiele data uitschakelen via de snelle instellingen. Waar deze instellingen staan, verschilt per telefoon. Op een Google Pixel 6 smartphone staan ze in het pulldown snelmenu > Mobiele gegevens.
Hoe je een datalimiet instelt verschilt per toestel. Voor de Google Pixel 6: Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Databesparing. Met Databesparing downloaden de meeste apps en diensten achtergrondgegevens alleen via wifi. Apps die je actief gebruikt, kunnen wel gebruikmaken van mobiele data.
Open de Facebook-app en ga naar het menu (het icoon met de 3 streepjes in de bovenste balk). Kies: Instellingen en privacy > Databesparing > zet 'Databesparing' aan. Ook afbeeldingen zijn dan van een kleiner formaat.
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Open de Instagram-app en ga naar je profiel, het icoon rechtsonder > Instellingen (het icoon met 3 puntjes rechts bovenaan) > Mobiel dataverbruik > tik op 'Minder data gebruiken'.
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Open WhatsApp en ga naar Instellingen (het icoon met 3 puntjes rechts bovenaan) > Instellingen > Data- en opslaggebruik > Bij gebruik mobiel netwerk > schakel dit uit voor afbeeldingen, geluid en video.
Standaard worden apps alleen via wifi gedownload. Deze instelling verschilt per toestel. Voor de Google Pixel 6 : Check of de instelling hiervoor goed staat via Apps > Play Store > Instellingen > Apps automatisch updaten > Apps alleen via wifi automatisch bijwerken.
Android heeft een ingebouwde datateller-app. Deze vind je via Instellingen > Netwerk en internet > Internet. Tik naast de naam van je provider op Instellingen.
Er zijn ook verschillende datateller-apps te downloaden in de Google Play Store.
Streamingdiensten van video en audio zijn grootverbruikers. Vermijd deze diensten als je een beperkte databundel hebt en geen toegang tot wifi.
Hiervoor rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn naar verhouding hoog en komen bovenop je vaste maandbedrag.
Adblocker-apps blokkeren advertenties in de browser. Helaas niet de banners binnen apps. Dit levert 30% tot 40% databesparing op bij het browsen.
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