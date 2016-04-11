Beperk je dataverbruik met Android

Schakel mobiele data alleen in als je het nodig hebt

Bij veel Android telefoons kun je de mobiele data uitschakelen via de snelle instellingen. Waar deze instellingen staan, verschilt per telefoon. Op een Google Pixel 6 smartphone staan ze in het pulldown snelmenu > Mobiele gegevens.

Stel een datalimiet in

Hoe je een datalimiet instelt verschilt per toestel. Voor de Google Pixel 6: Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Databesparing. Met Databesparing downloaden de meeste apps en diensten achtergrondgegevens alleen via wifi. Apps die je actief gebruikt, kunnen wel gebruikmaken van mobiele data.

Houd apps in de gaten

Zet bij Facebook 'databesparing' aan

Open de Facebook-app en ga naar het menu (het icoon met de 3 streepjes in de bovenste balk). Kies: Instellingen en privacy > Databesparing > zet 'Databesparing' aan. Ook afbeeldingen zijn dan van een kleiner formaat.

Lees ook: Beter bepalen wat je deelt met Facebook

Laat Instagram minder data gebruiken

Open de Instagram-app en ga naar je profiel, het icoon rechtsonder > Instellingen (het icoon met 3 puntjes rechts bovenaan) > Mobiel dataverbruik > tik op 'Minder data gebruiken'.

Lees ook: Privacytips voor Instagram

Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van media uit

Open WhatsApp en ga naar Instellingen (het icoon met 3 puntjes rechts bovenaan) > Instellingen > Data- en opslaggebruik > Bij gebruik mobiel netwerk > schakel dit uit voor afbeeldingen, geluid en video.

Zorg dat apps niet via mobiel internet worden gedownload

Standaard worden apps alleen via wifi gedownload. Deze instelling verschilt per toestel. Voor de Google Pixel 6 : Check of de instelling hiervoor goed staat via Apps > Play Store > Instellingen > Apps automatisch updaten > Apps alleen via wifi automatisch bijwerken.

Hou je dataverbruik in de gaten

Android heeft een ingebouwde datateller-app. Deze vind je via Instellingen > Netwerk en internet > Internet. Tik naast de naam van je provider op Instellingen.

Er zijn ook verschillende datateller-apps te downloaden in de Google Play Store.

Vermijd data-slurpers via mobiel internet

Streamingdiensten van video en audio zijn grootverbruikers. Vermijd deze diensten als je een beperkte databundel hebt en geen toegang tot wifi.

Gebruik mobiel internet niet voordat je abonnement is ingegaan

Hiervoor rekent de provider buitenbundeltarieven. De kosten zijn naar verhouding hoog en komen bovenop je vaste maandbedrag.

Gebruik adblocker-apps

Adblocker-apps blokkeren advertenties in de browser. Helaas niet de banners binnen apps. Dit levert 30% tot 40% databesparing op bij het browsen.

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