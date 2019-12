Nieuwe mobiel leidt tot BKR-registratie

Lening

Providers moeten duidelijk communiceren dat een toestel dat bij een abonnement wordt aangeboden, een lening is en wat de kosten daarvan zijn. Die kosten moeten dus apart worden vermeld. Voorheen werden de kosten van het toestel vaak ‘verstopt’ in de abonnementsprijs. Het betekent ook dat providers in hun advertenties waarschuwingen moeten gaan opnemen als ‘Let op! Geld lenen kost geld’.

BKR-registratie

De andere maatregel houdt in dat een toestel boven de €250 per 1 mei leidt tot een BKR-registratie. Het BKR maakt inzichtelijk welke schulden een persoon allemaal heeft zodat kredietverstrekkers goed kunnen inschatten of de klant financieel wel garant kan staan voor een lening. Providers zullen vanaf 1 mei daarom om je inkomen vragen als je een abonnement met mobiel wilt afsluiten.

Kies je toch voor een telefoon op afbetaling? Kijk dan bij onze kooptips voor mobiele abonnementen hoe je een BKR-registratie kunt voorkomen.

Hypotheek afsluiten

Een mobiel op afbetaling kan door de maatregelen een mogelijk obstakel vormen bij het afsluiten van een hypotheek. Net zoals rood staan bij de bank en een leaseauto dat nu ook al zijn. Een hypotheekverstrekker zal namelijk altijd kijken hoeveel kredietruimte er is voor het aflossen van de hypotheek. Hoe meer krediet je hebt uitstaan, hoe minder je kunt lenen voor een huis. Een smartphone op afbetaling scheelt je soms duizenden euro's aan hypotheek.