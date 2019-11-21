Archief Mobiel abonnement

De beste mobiele provider
Elk kwartaal vergelijken we mobiele providers. Ons panel meldt storingen en geeft aan hoe tevreden panelleden zijn over hun provider. Welke provider komt in het tweede kwartaal van 2026 als Beste uit de Test?
Elk kwartaal vergelijken we mobiele providers. Ons panel meldt storingen en geeft aan hoe tevreden panelleden zijn over hun provider. Welke provider komt in het tweede kwartaal van 2026 als Beste uit de Test?
Wat gebeurt er als je bundel op is, en hoe voorkom je onverwachte kosten?
Bij KPN, Vodafone, Odido en Simyo kun je bellen via wifi. Wat houdt dat in en wat levert het op?
Met eSIM is het mogelijk om 2 nummers te gebruiken op je smartphone.
Bellen vanuit Nederland naar een ander land in de Europese Unie? De kosten daarvoor vallen meestal buiten je bundel, behalve bij sommige abonnementen van KPN, Vodafone en Odido.
Heb je een telefoon die nog wel even mee kan? Neem dan een sim-only-abonnement. Je kunt hiervoor ook bij de kleinere goedkopere providers terecht.
Om te bellen met je smartphone heb je een simkaart nodig. Kun je in een nieuwe telefoon elke simkaart zomaar gebruiken? We helpen je op weg.
Wil je het dataverbruik op je iPhone beperken? Dit zijn de belangrijkste instellingen om dataverbruik te verminderen.
Je wilt minder dataverkeer op je Android telefoon? We geven je tips om het dataverbruik te verkleinen. Dit zijn de belangrijkste instellingen.
De Mobiele ProviderMonitor bestaat uit beoordelingen van mobiele abonnementen én ervaringen van consumenten met providers. Meld je aan en deel je eigen ervaringen!
De Mobiel Abonnement Vergelijker is tot stand gekomen in samenwerking met bellen.com. Het advies dat wij geven over mobiele abonnementen is onafhankelijk.
Met onze Mobiel Abonnement Vergelijker kun je abonnementen van alle Nederlandse providers vergelijken.
Wat is het verschil tussen prepaid en een abonnement? En waar moet je precies op letten? Wij leggen je uit hoe prepaid en een abonnement werken.
Wij geven je tips over hoe je in het buitenland kunt bellen en internetten zonder dat de kosten hoog oplopen.
Wil je slechte dekking voorkomen? Kijk vóór het afsluiten van je abonnement of je op jouw locaties dekking hebt bij je nieuwe provider.
KPN, Odido en Vodafone hebben al 5G-abonnementen. Ook zijn er smartphones met 5G-modem. De belofte: supersnel mobiel internet.
Met een 5G-smartphone kun je met alle antennes van je telecomaanbieder verbinden. We verwachten dat 4G-telefoons de komende jaren gewoon blijven werken, maar 5G zal wel steeds belangrijker worden.
Wat is nu de beste en voordeligste keuze: een abonnement met telefoon nemen, of het toestel los kopen en combineren met een sim-only abonnement?
Bij de publieksverkiezing Website van het Jaar is de Consumentenbond weer uitgeroepen tot Populairste Website in de categorie Vergelijking.