Dekking mobiele netwerken

In Nederland zijn 3 aanbieders met een mobiel netwerk: KPN, Vodafone en Odido. Providers als Ben, Hollandsnieuwe of Simyo hebben geen eigen netwerk. Zij gebruiken de netwerken van deze grote aanbieders.

Hoge dekkingsgraad

Bij alle netwerken is 4G-internet het grootste deel van de tijd beschikbaar voor gebruikers. Dit blijkt uit metingen van onderzoeksbureau Open Signal. Er is een app van Open Signal waarmee je kunt zien hoe de dekking is in jouw omgeving. Maak je gebruik van die app, dan doe je ook mee aan hun onderzoek.

Dekkingskaarten providers

Heb je geen goede dekking of val je maar net binnen het bereik? Dan kun je op de dekkingskaarten van de providers kijken of zij een beter bereik beloven. Voor de dekking van kleine providers kun je ook kijken op de kaarten van de grote providers.

Bekijk de dekkingskaarten van:

Juiste abonnement kiezen

Provider gekozen? Vergelijk de abonnementen en kies wat voor jou het goedkoopste is. Je ziet in de vergelijker ook welke provider volgens onze panelleden de beste mobiele provider is.

Elk kwartaal beoordelen zij providers, onder meer op:

Kwaliteit van mobiel internet.

Storingen.

Service.

Veranderende netwerken

Providers werken steeds aan hun mobiele netwerken. Alle providers bieden 4G- en 5G-internet aan. Oudere 2G- en 3G-netwerken worden regelmatig omgezet naar 4G. En sommige aanbieders stoppen helemaal met 2G of 3G: