In onze vergelijker van mobiele abonnementen vind je de goedkoopste provider in jouw situatie. Maar daarbij heb je niet per sé het beste bereik. De beste provider voor jou, is het mobiele netwerk dat een goede dekking biedt van de plaatsen waar je het meest bent, zoals thuis, op je werk en bij familie.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat dekkingskaarten grotendeels correct aangeven waar zendmasten van providers een goede dekking bieden. En waar niet! Tot op postcodeniveau kun je op de kaart controleren of je op een gegeven adres kunt internetten, bellen en sms'en en welke 3G- of 4G-internetsnelheid je kunt verwachten.

Juiste abonnement kiezen

Belooft een provider geen goede dekking of val je maar amper binnen het bereik? Dan kun je beter op de dekkingskaarten van de andere providers kijken of zij een beter bereik beloven.

Provider gekozen? Vergelijk de abonnementen en kies wat voor jou het goedkoopste is. In de vergelijker zie je ook welke provider volgens onze panelleden de beste mobiele provider is.

Dekkingskaarten

In Nederland zijn er maar 4 mobiele netwerken: KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. Virtuele providers als Hollandsnieuwe of Simyo hebben geen eigen netwerk en maken daarom gebruik van de netwerken van deze grote providers. Dat betekent dat je voor de dekking van die providers moet kijken op de kaarten van de grote providers.

Bekijk de dekkingskaarten van:

Veranderende netwerken

Providers werken doorlopend aan hun mobiele netwerken. Enkele jaren geleden begonnen zij met ondersteunen van 4G: een sneller mobiel internet. In 2014 en 2015 voerde T-Mobile een vernieuwing van de bestaande antennes door die dekking op alle fronten moest verbeteren. Tele2 kwam in 2012 op de markt met een eigen netwerk. Inmiddels heeft T-Mobile de Nederlandse tak van Tele2 overgenomen.

Wil je weten wat 4G-internet is en wat je ermee kunt? Lees dan onze informatiepagina over 4G. Wil je gebruik maken van het snelle 4G-netwerk, dan heb je wel een toestel nodig dat geschikt voor 4G. Zoek een nieuwe smartphone uit met 4G-ondersteuning.

