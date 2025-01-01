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BekoRDSA240K30WN

Prijs niet beschikbaar

  • Type koelkast:  Koelvriescombi
  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  223 liter

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur-nauwkeurigheid
Koeling
Vriezer
Duurzaamheid
Gebruiksgemak

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Beko RDSA240K30WN is een vrijstaande koelkast met vriezer. Het gaat om een kastmodel met een hoogte van 146,5 cm, een breedte van 54,6 cm en een diepte van 58,1 cm. Let op: hou bij het plaatsen altijd rekening met benodigde extra ventilatieruimte rondom de koelkast. Check daarvoor de handleiding of vraag dat na bij de verkoper of fabrikant. Het koelgedeelte heeft een bruikbaar volume van 142 liter en het vriesgedeelte (bovenaan) een klein bruikbaar volume van 40 liter. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is F.

Samenvatting

Type koelkast
Koelvriescombi
Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
223 liter
Modeltype
Kastmodel
Kleur
Wit
Vriezerlocatie
Vriezer boven
Energieklasse
F
Hoogte
146,5 cm
Breedte
54,6 cm
Diepte
58,1 cm
No frost-vriezer
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.