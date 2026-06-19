icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Whirlpool koelkast

Welke Whirlpool koelkast komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Whirlpool koelkasten en vergelijk de Whirlpool koelkast met andere koelkasten.
Laatste update van de test: 19 juni 2026

Keuzehulp

  • Whirlpool SW8 AM2Q W 2
    WhirlpoolSW8 AM2Q W 2
    Koelkast zonder vriezer|Vrijstaand|363 liter
  • Whirlpool WNF 821 E X
    WhirlpoolWNF 821 E X
    Koelvriescombi|Vrijstaand|328 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Whirlpool ART 66102
    WhirlpoolART 66102
    Koelvriescombi|Inbouw|273 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Whirlpool WB70I 952 X
    WhirlpoolWB70I 952 X
    Koelvriescombi|Vrijstaand|462 liter
  • Whirlpool WHC18 T311
    WhirlpoolWHC18 T311
    Koelvriescombi|Inbouw|250 liter

    Prijs niet beschikbaar

  • Whirlpool W7X 82I OX
    WhirlpoolW7X 82I OX
    Koelvriescombi|Vrijstaand|335 liter
  • Whirlpool ARG 90712
    WhirlpoolARG 90712
    Koelkast zonder vriezer|Inbouw|136 liter
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WBUL021
    WhirlpoolWBUL021
    Koelkast zonder vriezer|Inbouw|144 liter
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool ARG 10472 SF2
    WhirlpoolARG 10472 SF2
    Inbouw
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool SW6 A2Q W 2
    WhirlpoolSW6 A2Q W 2
    Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool W7X 82O K
    WhirlpoolW7X 82O K
    Koelvriescombi|Vrijstaand
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WHC20D023B1 SF
    WhirlpoolWHC20D023B1 SF
    Koelvriescombi|Inbouw|300 liter
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WHC18 T323
    WhirlpoolWHC18 T323
    Inbouw
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WHC18 T132
    WhirlpoolWHC18 T132
    Koelvriescombi|Inbouw
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool WHC18 T574 P
    WhirlpoolWHC18 T574 P
    Koelvriescombi|Inbouw
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Whirlpool ARG 8502
    WhirlpoolARG 8502
    Koelkast zonder vriezer|Inbouw
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Koelkasten per merk